Пропала звезда фильма Гостья из Будушего: все подробности трагедии

Мария Стерникова / скриншот

В Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова, которую срочно подали в розыск дети.

Мария Стерникова пропала во время прогулки с собаками и сиделкой 14 ноября, пишет телешрам-канал Mash.

Мама актера Александра Носика вышла на прогулку с сиделкой и собаками, и пока та отвлеклась на собак, бесследно исчезла. Так как сиделка сама не смогла найти женщину, то подала в розыск.

После обращения сиделки в полицию начались поиски Стерниковой, осложняющиеся тем, что актриса не имеет при себе мобильного телефона и страдает от болезни Альцгеймера.

После того, как Марии Александровне диагностировали старческое слабоумие, она редко выбиралась из дома.

Тем не менее, даже такие выходы представляют опасность. Как-то женщина направилась в храм и заблудилась. Полиция нашла несчастную лишь спустя сутки.

Мария Стерникова семья

Мария Стерникова всю жизнь проработала в Малом театре, кроме того, она сыграла заметные роли в нескольких популярных фильмах.

Была женой Валерия Носика, мать актера и ведущего Александра Носика. Сейчас— жена народного артиста Алексея Кудиновича.

Мария Стерникова: Фильмография

1965 — Мимо окон идут поезда — преподаватель литературы

1966 — Нежность — Лена

1975 — Мальчик со шпагой — тётя Галя, Серёжина мачеха

1979 — С любимыми не расставайтесь — больная в доме отдыха

1980 — Клоун — Маша

1981 — Ожидание (телефильм, 2 серии) — мать Славки

1981 — Всем — спасибо!

1984 — Гостья из будущего — Шурочка, медсестра / Крыс в её образе (доктор Иванова)

1988 — Холопы

1992 — Ка-ка-ду

Роли в Малом академическом театре

Золотые костры (И. Шток) — Ника-Вероника

Сон о белых горах (В. Астафьева) — Касьянка

Униженные и оскорблённые (по Ф. Достоевскому) — Нелли

Плутни Скапена (Мольер) — Нерина

Ревнивая к себе самой (Т. де Молина) — Анхела

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