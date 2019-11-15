Пропала звезда фильма Гостья из Будушего: все подробности трагедии

В актерской семье случилась трагедия - пропала актриса Мария Стерникова, актриса театра и кино в СССР.
В Москве пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова, которую срочно подали в розыск дети.
Мария Стерникова пропала во время прогулки с собаками и сиделкой 14 ноября, пишет телешрам-канал Mash.
Мама актера Александра Носика вышла на прогулку с сиделкой и собаками, и пока та отвлеклась на собак, бесследно исчезла. Так как сиделка сама не смогла найти женщину, то подала в розыск.
После обращения сиделки в полицию начались поиски Стерниковой, осложняющиеся тем, что актриса не имеет при себе мобильного телефона и страдает от болезни Альцгеймера.
После того, как Марии Александровне диагностировали старческое слабоумие, она редко выбиралась из дома.
Тем не менее, даже такие выходы представляют опасность. Как-то женщина направилась в храм и заблудилась. Полиция нашла несчастную лишь спустя сутки.
Мария Стерникова семья
Мария Стерникова всю жизнь проработала в Малом театре, кроме того, она сыграла заметные роли в нескольких популярных фильмах.
Была женой Валерия Носика, мать актера и ведущего Александра Носика. Сейчас— жена народного артиста Алексея Кудиновича.
Мария Стерникова: Фильмография
- 1965 — Мимо окон идут поезда — преподаватель литературы
- 1966 — Нежность — Лена
- 1975 — Мальчик со шпагой — тётя Галя, Серёжина мачеха
- 1979 — С любимыми не расставайтесь — больная в доме отдыха
- 1980 — Клоун — Маша
- 1981 — Ожидание (телефильм, 2 серии) — мать Славки
- 1981 — Всем — спасибо!
- 1984 — Гостья из будущего — Шурочка, медсестра / Крыс в её образе (доктор Иванова)
- 1988 — Холопы
- 1992 — Ка-ка-ду
Роли в Малом академическом театре
- Золотые костры (И. Шток) — Ника-Вероника
- Сон о белых горах (В. Астафьева) — Касьянка
- Униженные и оскорблённые (по Ф. Достоевскому) — Нелли
- Плутни Скапена (Мольер) — Нерина
- Ревнивая к себе самой (Т. де Молина) — Анхела