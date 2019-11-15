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Приняли за иммигрантку?: Мисс-Украину Вселенную не пускают в США

15 ноября 2019, 18:36

Анастасия Суббота потерпела фиаско при попытке получить визу в США для участия в конкурсе красоты Мисс Вселенная.

Анастасия Суббота
Анастасия Суббота не получила визу США / Instagram

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота может проиграть конкурс не из-за конкурсов, а потому что в посольстве США ее приняли за пытающуюся найти себе американского хахаля иммигрантку, и отказались давать визу.

Анастасия Суббота может просто не успеть на конкурс Мисс Вселенная, пишут Факты.

Все бы ничего, но за все 14 лет проведения в Украине конкурса Мисс Украина-Вселенная - это первый случай, когда победительнице отказывают в выдаче нужных для поездки документов.

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"Утром 14 ноября Анастасия Суббота получила отказ в визе США, и наша поездка на конкурс Мисс Вселенная пока не может быть осуществлена", - утверждает директриса конкурса Елена Филимонова

У нее давно готовы все вещи для конкурса, и подготовлены все документы, но посольство США неожиданно отказалось принимать их.

"Нашим Мисс всегда давали визу и не ставили под сомнение, что девушка действительно представляет Украину на мировой арене. Тем более что Анастасия Суббота предоставила все необходимые документы и подтверждения", - объясняет Елена.

Она уже обратилась к послу США, и надеется, что по щелчку его пальцев Анастасия получит визу.

Издание Факты также предоставило письмо Филимоновой послу США, которое внушает надежду в то, что Суббота таки поедет в США.

"Уважаемый Посол USA господин William B. Taylor Jr. Вынуждена к Вам обратиться лично за экстренной помощью! Я — директор и владелец лицензии многолетнего, с безупречной репутацией крупнейшего международного конкурса Miss Universe в Украине — Анна Филимонова. Мiss Universe — американский конкурс, проходящий ежегодно с 1952 года, владельцем которого в свое время был и господин Президент USA Donald Trump. В Украине отборочный конкурс к Miss Universe-Miss Ukraine Universe проходит с 2005 года, основательницей и первой обладательницей лицензии в Украине была "Мисс Украина 2001" Аleksandra Nikolayenko -Ruffin — супруга известного американского предпринимателя Phil Ruffin. 24 октября 2019 года в Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел 14-й финал отборочного конкурса, на который мы имели честь пригласить Вас, уважаемый господин Посол USA. Победу в конкурсе решением компетентного звездного жюри одержала Анастасия Суббота, представлявшая город Запорожье. Официальная информация об этом событии была размещена во всех СМИ Украины, выложена на наш официальный сайт, и другие электронные источники, а также передана в оргкомитет Miss Universe (USA), откуда пришло официальное письмо — подтверждение об участии Анастасии Субботы в конкурсе Miss Universe 2019, Atlanta Georgia, US. Все документы и материалы были нами подготовлены и переданы в оргкомитет, подготовлены видео- и фотоматериалы, национальный костюм, и другие необходимые вещи для участницы конкурса. Хочу отметить, что все наши 13 предыдущих участниц Miss Universe были прекрасно подготовлены, обладали достойной репутацией и добились в разные годы титулов 1, 2, 3-Vice Miss Universe, а также регулярно входили в Top 10, 15, 20 участниц конкурса. Никогда и никаких проблем с любыми нарушениями дисциплины и тем более законов у наших участниц не было, в том числе и на территории USA!

На 12 ноября 2019 года была записана на подачу документов в Посольство USA Анастасия Суббота. В связи с сбоем компьютерной системы в посольстве ей была предложена новая дата 14 ноября 2019 года 10:30 утра. Она подала документы, в том числе официальное письмо -подтверждение оргкомитета Miss Universe (английский язык), подтверждение нашего комитета Мiss Ukraina Universe (английский, украинский языки), справку из Альфа-Банк с выпиской о движении на ее счёте (английский, украинский языки), документами на владение имуществом в Украине, а также остальные необходимые документы. Сотрудник Посольства USA, который с ней начал беседу, спросил о цели получения визы USA, Анастасия, свободно владеющая английским языком, подробно ответила на его вопросы передала официальные бумаги. Он, просмотрев их, ответил, что ему подавали такие бумаги уже не первый раз. Она попросила его посмотреть информацию в интернете и на официальных сайтах. Он, посмотрев в компьютер, выдал ей бумагу с отказом, без комментариев.

Не хочу верить, что это было мотивировано какими-либо другими моментами, кроме как особой занятостью сотрудника, который не уделил дополнительное время нашей участнице. Прошу Вашего личного участия в решении этого вопроса, в связи с сроками проведения конкурса Miss Universe 2019: 28 ноября — 08 декабря 2019. Прибыть в USA Анастасия Суббота должна, по правилам оргкомитета, 27 ноября.

С глубоким уважением и надеждой на экстренную помощь, Анна Филимонова".

Недавно в Индии тоже выбрали свою участницу, но на конкурс Мисс-транс королева 2019, который скоро должен пройти в Тайване.

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