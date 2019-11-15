Мария Стерникова нашлась в больнице

Мария Стерникова / скриншот

Пропавшую в Москве звезду советских фильмом Марию Стерникову нашли в московской больнице спустя почти что 2 дня после пропажи.

Родные с помощью волонтеров обнаружили пропавшую родственницу, пишет Mash.

Актриса жива и находится в полусознательном состоянии. К поискам подключили волонтёров, по описанию её нашли в одном из медучреждений Москвы.

Приехавшие родственники показали фото артистки врачам, те подтвердили личность Стерниковой. В ближайшее время её заберут домой.

Ранее сообщалось, что Мария Стерникова потерялась во время обычной прогулки с сиделкой. Последние годы 75-летняя актриса страдает от болезни Альцгеймера.