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Юрий Соломин попал в больницу: что случилось

19 ноября 2019, 10:28

Российский и советский актер Юрий Соломин попал в больницу на скорой в тяжелом состоянии.

Юрий Соломин
Юрий Соломин / www.globallookpress.com

Глава российского театра и знаменитый актер Юрий Соломин попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 84-летний актер попал в больницу уже в неудовлетворительном, сложном состоянии. Удивительно, но он сам вызвал скорую, поскольку у него несколько дней держалась высокая температура.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как Ревизор и Чайка, также на его счету более 50 ролей в кино.

Юрий Соломин: семья

Он был женат на Ольге Николаевне Соломина (27.09.1931 — 27.05.2019), также актрисе. У него есть дочь - Дарья Соломина (1 сентября 1965) — пианистка, окончила консерваторию, живет и преподает в Лондоне, и внучка - Александра Соломина (25 июня 1990), строит карьеру пианистки.

У него был брат Виталий Мефодьевич Соломин (1941—2002), также актер театра и кино в СССР. Народный артист РСФСР (1992).

Юрий Соломин: Фильмография

  • 1960 — Бессонная ночь — Павел Егорович Кауров, инженер (дебют)
  • 1965 — Музыканты одного полка — Алексей Илютинский, валторнист
  • 1965 — Сердце матери — Дмитрий Ульянов
  • 1965 — Погоня — Николай Макарович, майор, охотник
  • 1966 — Верность матери — Дмитрий Ульянов
  • 1967 — Сильные духом — майор Геттель
  • 1967 — Весна на Одере — Александр Мещерский, капитан
  • 1969 — Красная палатка — Трояни, инженер
  • 1969 — Адъютант его превосходительства — Павел Андреевич Кольцов, капитан, старший адъютант генерала Ковалевского
  • 1971 — И был вечер, и было утро… — Штубе
  • 1970 — Море в огне — Петров, капитан
  • 1971 — Кочующий фронт — Алексей Шмаков, корнет
  • 1971 — Инспектор уголовного розыска — Сергей Иванович Головко, майор милиции
  • 1971 — Даурия — Семен Нагорный, кузнец, большевик
  • 1972 — Право на прыжок — новый тренер Виктора Мотыля
  • 1972 — Четвертый — Чарльз Говард
  • 1972 — Моя жизнь — Владимир Благово, доктор
  • 1974-1977 — Блокада — Алексей Звягинцев, майор
  • 1974 — Хождение по мукам — Иван Ильич Телегин
  • 1975 — Соколово — генерал Шафаренко
  • 1975 — Дерсу Узала — Владимир Арсеньев
  • 1976 — Мелодии белой ночи — Илья, композитор-дирижер
  • 1976 — Преступление — Александр Владимирович Стрельцов, майор милиции, следователь
  • 1978 — Квартет Гварнери — Василий Игнатьевич Возницын, чекист
  • 1978 — Школьный вальс — Павел Кнушевицкий, отец Зоси, главврач
  • 1978 — Обыкновенное чудо — трактирщик Эмиль (вокал — Л. Серебренников)
  • 1978 — Летучая мышь — Генрих Айзенштайн (вокал — В. Барляев)
  • 1980 — Свет в окне — Владимир Александрович Егоров
  • 1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле — Джордж Кэттл, управляющий банком
  • 1981 — Крик тишины — Дронов
  • 1983 — Клятвенная запись — царь Федор Иванович
  • 1983 — Лунная радуга — Никольский
  • 1983 — Тайна виллы Грета — Онорес, депутат от Национального фронта
  • 1983 — Утро без отметок — Славин, разведчик из сна Глеба
  • 1984 — Берег его жизни — Николай Миклухо-Маклай
  • 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ
  • 1985 — Софья Ковалевская — великий князь
  • 1986 — Певучая Россия — Митрофан Пятницкий
  • 1987 — Загадочный наследник — Олег Сергеевич Зыкин, посол
  • 1989 — Сувенир для прокурора — Захар Петрович Измайлов, прокурор
  • 1991 — Привал странников — Владлен Андреевич Греков
  • 1991 — Анна Карамазофф — генерал-полковник
  • 1992 — Сны о России — граф Александр Андреевич Безбородко, вице-канцлер Российской империи
  • 1992 — В начале было слово — Святослав
  • 2003 — Прощание в июне — Репников, ректор университета
  • 2003 — Претендент — отставной адмирал
  • 2003 — Родина ждет — Владимир Тимофеевич Рокотов, генерал-лейтенант, Начальник управления С, СВР РФ
  • 2003 — Покаянная любовь — Роман Саввич
  • 2004 — Московская сага — Борис Никитич Градов, доктор
  • 2005 — Чайка — Петр Николаевич Сорин, брат Аркадиной
  • 2007 — Поцелуи падших ангелов
  • 2008 — Мальтийский крест — Петр Алексеевич Долматов
  • 2008 — Непобедимый — Владимир Тимофеевич Рокотов, генерал-лейтенант, Начальник управления С, СВР РФ
  • 2008 — Тяжелый песок — Андрей Михайлович Дольский, адвокат
  • 2009 — Исаев — Владимир Александрович Владимиров, отец Исаева
  • 2009 — Кромовъ — Томилин, генерал
  • 2010 — Точка кипения — Иван Матвеевич, охранник в больнице
  • 2013 — Бульварное кольцо — Анатолий Романович Юсупов

Телеспектакли

  • 1963 — Собаки — Франсуа, охранник фермы, сын Питера Лабушана
  • 1967 — Случай в гостинице — Марек, студент-медик
  • 1968 — Барсуки — прапорщик
  • 1969 — Грех — Петр Букович
  • 1970 — Свои люди — сочтемся — Лазарь Елизарыч Подхалюзин
  • 1974 — Дом Островского — Кирилл Филиппыч Кисельников
  • 1976 — Пучина — Кирилл Филиппыч Кисельников
  • 1976 — Униженные и оскорбленные — Иван Петрович
  • 1981 — Берег — Княжко
  • 1981 — Царь Федор Иоаннович — Царь Федор Иоаннович
  • 1989 — Тройка — Лобанов
  • 1990 — …И аз воздам — Николай II
  • 1993 — Дядя Ваня — Иван Петрович Войницкий
  • 1995 — Леший — Войницкий
  • 1998 — Чайка — Борис Алексеевич Тригорин
  • 2002 — Горе от ума — Фамусов

Режиссерские работы в кино

  • 1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле (по пьесе Дж. Пристли) (Свердловская киностудия)
  • 1984 — Берег его жизни (ЦТ)
  • 1985 — Ревизор (совм. с Е. Я. Вестником и М. Е. Орловым)
  • 1993 — В начале было слово (Творческое объединение Грааль)
  • 2002 — Лес
  • 2003 — Таинственный ящик
  • 2005 — Лес
  • 2005 — Три сестры
  • 2006 — Оставайся со мной (Мосфильм)
  • 2009 — Власть тьмы
  • 2013 — Ревизор (совм. с В. Е. Федоровым)

Озвучивание

  • 1962 — Затворники Альтоны — Вернер фон Герлах (роль Р. Вагнера)
  • 1968 — Бег иноходца — от автора
  • 2008 — Мальтийский крест — читает текст

Он является полным кавалером ордена За заслуги перед Отечеством. Ярый сторонник В. Путина, в 2018 году выступал в числе тех, кто его выдвигал на выборы.

В 2014 году поддержал оккупацию Крыма российскими войсками по приказу Путина. Он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. Считает, что территория Донбасса и Слобожанщина - "исконно русские земли".

Ранее в больницу попала российская актриса Мария Стерникова - она пропала во время прогулки с собаками,

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