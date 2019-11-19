Юрий Соломин попал в больницу: что случилось

Российский и советский актер Юрий Соломин попал в больницу на скорой в тяжелом состоянии.
Глава российского театра и знаменитый актер Юрий Соломин попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, 84-летний актер попал в больницу уже в неудовлетворительном, сложном состоянии. Удивительно, но он сам вызвал скорую, поскольку у него несколько дней держалась высокая температура.
Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как Ревизор и Чайка, также на его счету более 50 ролей в кино.
Юрий Соломин: семья
Он был женат на Ольге Николаевне Соломина (27.09.1931 — 27.05.2019), также актрисе. У него есть дочь - Дарья Соломина (1 сентября 1965) — пианистка, окончила консерваторию, живет и преподает в Лондоне, и внучка - Александра Соломина (25 июня 1990), строит карьеру пианистки.
У него был брат Виталий Мефодьевич Соломин (1941—2002), также актер театра и кино в СССР. Народный артист РСФСР (1992).
Юрий Соломин: Фильмография
- 1960 — Бессонная ночь — Павел Егорович Кауров, инженер (дебют)
- 1965 — Музыканты одного полка — Алексей Илютинский, валторнист
- 1965 — Сердце матери — Дмитрий Ульянов
- 1965 — Погоня — Николай Макарович, майор, охотник
- 1966 — Верность матери — Дмитрий Ульянов
- 1967 — Сильные духом — майор Геттель
- 1967 — Весна на Одере — Александр Мещерский, капитан
- 1969 — Красная палатка — Трояни, инженер
- 1969 — Адъютант его превосходительства — Павел Андреевич Кольцов, капитан, старший адъютант генерала Ковалевского
- 1971 — И был вечер, и было утро… — Штубе
- 1970 — Море в огне — Петров, капитан
- 1971 — Кочующий фронт — Алексей Шмаков, корнет
- 1971 — Инспектор уголовного розыска — Сергей Иванович Головко, майор милиции
- 1971 — Даурия — Семен Нагорный, кузнец, большевик
- 1972 — Право на прыжок — новый тренер Виктора Мотыля
- 1972 — Четвертый — Чарльз Говард
- 1972 — Моя жизнь — Владимир Благово, доктор
- 1974-1977 — Блокада — Алексей Звягинцев, майор
- 1974 — Хождение по мукам — Иван Ильич Телегин
- 1975 — Соколово — генерал Шафаренко
- 1975 — Дерсу Узала — Владимир Арсеньев
- 1976 — Мелодии белой ночи — Илья, композитор-дирижер
- 1976 — Преступление — Александр Владимирович Стрельцов, майор милиции, следователь
- 1978 — Квартет Гварнери — Василий Игнатьевич Возницын, чекист
- 1978 — Школьный вальс — Павел Кнушевицкий, отец Зоси, главврач
- 1978 — Обыкновенное чудо — трактирщик Эмиль (вокал — Л. Серебренников)
- 1978 — Летучая мышь — Генрих Айзенштайн (вокал — В. Барляев)
- 1980 — Свет в окне — Владимир Александрович Егоров
- 1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле — Джордж Кэттл, управляющий банком
- 1981 — Крик тишины — Дронов
- 1983 — Клятвенная запись — царь Федор Иванович
- 1983 — Лунная радуга — Никольский
- 1983 — Тайна виллы Грета — Онорес, депутат от Национального фронта
- 1983 — Утро без отметок — Славин, разведчик из сна Глеба
- 1984 — Берег его жизни — Николай Миклухо-Маклай
- 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ
- 1985 — Софья Ковалевская — великий князь
- 1986 — Певучая Россия — Митрофан Пятницкий
- 1987 — Загадочный наследник — Олег Сергеевич Зыкин, посол
- 1989 — Сувенир для прокурора — Захар Петрович Измайлов, прокурор
- 1991 — Привал странников — Владлен Андреевич Греков
- 1991 — Анна Карамазофф — генерал-полковник
- 1992 — Сны о России — граф Александр Андреевич Безбородко, вице-канцлер Российской империи
- 1992 — В начале было слово — Святослав
- 2003 — Прощание в июне — Репников, ректор университета
- 2003 — Претендент — отставной адмирал
- 2003 — Родина ждет — Владимир Тимофеевич Рокотов, генерал-лейтенант, Начальник управления С, СВР РФ
- 2003 — Покаянная любовь — Роман Саввич
- 2004 — Московская сага — Борис Никитич Градов, доктор
- 2005 — Чайка — Петр Николаевич Сорин, брат Аркадиной
- 2007 — Поцелуи падших ангелов
- 2008 — Мальтийский крест — Петр Алексеевич Долматов
- 2008 — Непобедимый — Владимир Тимофеевич Рокотов, генерал-лейтенант, Начальник управления С, СВР РФ
- 2008 — Тяжелый песок — Андрей Михайлович Дольский, адвокат
- 2009 — Исаев — Владимир Александрович Владимиров, отец Исаева
- 2009 — Кромовъ — Томилин, генерал
- 2010 — Точка кипения — Иван Матвеевич, охранник в больнице
- 2013 — Бульварное кольцо — Анатолий Романович Юсупов
Телеспектакли
- 1963 — Собаки — Франсуа, охранник фермы, сын Питера Лабушана
- 1967 — Случай в гостинице — Марек, студент-медик
- 1968 — Барсуки — прапорщик
- 1969 — Грех — Петр Букович
- 1970 — Свои люди — сочтемся — Лазарь Елизарыч Подхалюзин
- 1974 — Дом Островского — Кирилл Филиппыч Кисельников
- 1976 — Пучина — Кирилл Филиппыч Кисельников
- 1976 — Униженные и оскорбленные — Иван Петрович
- 1981 — Берег — Княжко
- 1981 — Царь Федор Иоаннович — Царь Федор Иоаннович
- 1989 — Тройка — Лобанов
- 1990 — …И аз воздам — Николай II
- 1993 — Дядя Ваня — Иван Петрович Войницкий
- 1995 — Леший — Войницкий
- 1998 — Чайка — Борис Алексеевич Тригорин
- 2002 — Горе от ума — Фамусов
Режиссерские работы в кино
- 1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле (по пьесе Дж. Пристли) (Свердловская киностудия)
- 1984 — Берег его жизни (ЦТ)
- 1985 — Ревизор (совм. с Е. Я. Вестником и М. Е. Орловым)
- 1993 — В начале было слово (Творческое объединение Грааль)
- 2002 — Лес
- 2003 — Таинственный ящик
- 2005 — Лес
- 2005 — Три сестры
- 2006 — Оставайся со мной (Мосфильм)
- 2009 — Власть тьмы
- 2013 — Ревизор (совм. с В. Е. Федоровым)
Озвучивание
- 1962 — Затворники Альтоны — Вернер фон Герлах (роль Р. Вагнера)
- 1968 — Бег иноходца — от автора
- 2008 — Мальтийский крест — читает текст
Он является полным кавалером ордена За заслуги перед Отечеством. Ярый сторонник В. Путина, в 2018 году выступал в числе тех, кто его выдвигал на выборы.
В 2014 году поддержал оккупацию Крыма российскими войсками по приказу Путина. Он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. Считает, что территория Донбасса и Слобожанщина - "исконно русские земли".
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