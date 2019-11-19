Юрий Соломин попал в больницу: что случилось

Юрий Соломин / www.globallookpress.com

Глава российского театра и знаменитый актер Юрий Соломин попал в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 84-летний актер попал в больницу уже в неудовлетворительном, сложном состоянии. Удивительно, но он сам вызвал скорую, поскольку у него несколько дней держалась высокая температура.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственный академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как Ревизор и Чайка, также на его счету более 50 ролей в кино.

Юрий Соломин: семья

Он был женат на Ольге Николаевне Соломина (27.09.1931 — 27.05.2019), также актрисе. У него есть дочь - Дарья Соломина (1 сентября 1965) — пианистка, окончила консерваторию, живет и преподает в Лондоне, и внучка - Александра Соломина (25 июня 1990), строит карьеру пианистки.

У него был брат Виталий Мефодьевич Соломин (1941—2002), также актер театра и кино в СССР. Народный артист РСФСР (1992).

Юрий Соломин: Фильмография

1960 — Бессонная ночь — Павел Егорович Кауров, инженер (дебют)

1965 — Музыканты одного полка — Алексей Илютинский, валторнист

1965 — Сердце матери — Дмитрий Ульянов

1965 — Погоня — Николай Макарович, майор, охотник

1966 — Верность матери — Дмитрий Ульянов

1967 — Сильные духом — майор Геттель

1967 — Весна на Одере — Александр Мещерский, капитан

1969 — Красная палатка — Трояни, инженер

1969 — Адъютант его превосходительства — Павел Андреевич Кольцов, капитан, старший адъютант генерала Ковалевского

1971 — И был вечер, и было утро… — Штубе

1970 — Море в огне — Петров, капитан

1971 — Кочующий фронт — Алексей Шмаков, корнет

1971 — Инспектор уголовного розыска — Сергей Иванович Головко, майор милиции

1971 — Даурия — Семен Нагорный, кузнец, большевик

1972 — Право на прыжок — новый тренер Виктора Мотыля

1972 — Четвертый — Чарльз Говард

1972 — Моя жизнь — Владимир Благово, доктор

1974-1977 — Блокада — Алексей Звягинцев, майор

1974 — Хождение по мукам — Иван Ильич Телегин

1975 — Соколово — генерал Шафаренко

1975 — Дерсу Узала — Владимир Арсеньев

1976 — Мелодии белой ночи — Илья, композитор-дирижер

1976 — Преступление — Александр Владимирович Стрельцов, майор милиции, следователь

1978 — Квартет Гварнери — Василий Игнатьевич Возницын, чекист

1978 — Школьный вальс — Павел Кнушевицкий, отец Зоси, главврач

1978 — Обыкновенное чудо — трактирщик Эмиль (вокал — Л. Серебренников)

1978 — Летучая мышь — Генрих Айзенштайн (вокал — В. Барляев)

1980 — Свет в окне — Владимир Александрович Егоров

1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле — Джордж Кэттл, управляющий банком

1981 — Крик тишины — Дронов

1983 — Клятвенная запись — царь Федор Иванович

1983 — Лунная радуга — Никольский

1983 — Тайна виллы Грета — Онорес, депутат от Национального фронта

1983 — Утро без отметок — Славин, разведчик из сна Глеба

1984 — Берег его жизни — Николай Миклухо-Маклай

1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Виталий Всеволодович Славин, полковник КГБ

1985 — Софья Ковалевская — великий князь

1986 — Певучая Россия — Митрофан Пятницкий

1987 — Загадочный наследник — Олег Сергеевич Зыкин, посол

1989 — Сувенир для прокурора — Захар Петрович Измайлов, прокурор

1991 — Привал странников — Владлен Андреевич Греков

1991 — Анна Карамазофф — генерал-полковник

1992 — Сны о России — граф Александр Андреевич Безбородко, вице-канцлер Российской империи

1992 — В начале было слово — Святослав

2003 — Прощание в июне — Репников, ректор университета

2003 — Претендент — отставной адмирал

2003 — Родина ждет — Владимир Тимофеевич Рокотов, генерал-лейтенант, Начальник управления С, СВР РФ

2003 — Покаянная любовь — Роман Саввич

2004 — Московская сага — Борис Никитич Градов, доктор

2005 — Чайка — Петр Николаевич Сорин, брат Аркадиной

2007 — Поцелуи падших ангелов

2008 — Мальтийский крест — Петр Алексеевич Долматов

2008 — Непобедимый — Владимир Тимофеевич Рокотов, генерал-лейтенант, Начальник управления С, СВР РФ

2008 — Тяжелый песок — Андрей Михайлович Дольский, адвокат

2009 — Исаев — Владимир Александрович Владимиров, отец Исаева

2009 — Кромовъ — Томилин, генерал

2010 — Точка кипения — Иван Матвеевич, охранник в больнице

2013 — Бульварное кольцо — Анатолий Романович Юсупов

Телеспектакли

1963 — Собаки — Франсуа, охранник фермы, сын Питера Лабушана

1967 — Случай в гостинице — Марек, студент-медик

1968 — Барсуки — прапорщик

1969 — Грех — Петр Букович

1970 — Свои люди — сочтемся — Лазарь Елизарыч Подхалюзин

1974 — Дом Островского — Кирилл Филиппыч Кисельников

1976 — Пучина — Кирилл Филиппыч Кисельников

1976 — Униженные и оскорбленные — Иван Петрович

1981 — Берег — Княжко

1981 — Царь Федор Иоаннович — Царь Федор Иоаннович

1989 — Тройка — Лобанов

1990 — …И аз воздам — Николай II

1993 — Дядя Ваня — Иван Петрович Войницкий

1995 — Леший — Войницкий

1998 — Чайка — Борис Алексеевич Тригорин

2002 — Горе от ума — Фамусов

Режиссерские работы в кино

1980 — Скандальное происшествие в Брикмилле (по пьесе Дж. Пристли) (Свердловская киностудия)

1984 — Берег его жизни (ЦТ)

1985 — Ревизор (совм. с Е. Я. Вестником и М. Е. Орловым)

1993 — В начале было слово (Творческое объединение Грааль)

2002 — Лес

2003 — Таинственный ящик

2005 — Лес

2005 — Три сестры

2006 — Оставайся со мной (Мосфильм)

2009 — Власть тьмы

2013 — Ревизор (совм. с В. Е. Федоровым)

Озвучивание

1962 — Затворники Альтоны — Вернер фон Герлах (роль Р. Вагнера)

1968 — Бег иноходца — от автора

2008 — Мальтийский крест — читает текст

Он является полным кавалером ордена За заслуги перед Отечеством. Ярый сторонник В. Путина, в 2018 году выступал в числе тех, кто его выдвигал на выборы.

В 2014 году поддержал оккупацию Крыма российскими войсками по приказу Путина. Он подписал коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму. Считает, что территория Донбасса и Слобожанщина - "исконно русские земли".

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