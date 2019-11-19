Путин снимает двойника Зеленского в пропагандистком фильме об Украине

В России не смогли упустить возможность нажиться на Владимире Зеленском, и его двойника пригласили сняться в фильме про Зеленского в Украине.
Двойник Зеленского в России Умид Исабоев признался, что после съемок на телеграм-канале Mash его позвали сниматься в российском кино про президентство Владимира Зеленского.
Таинственный продюсер уже пригласил Умида сниматься в 4-х или 6-ти серийном фильме. Об этом счастливчик поведал во время нового интервью с Mash.
Двойник Зеленского сыграет роль президента Украины в кино - этим его осчастливили почти что сразу после первых съемок с Mash.
Умид внимательно ознакомился с контрактом, и принял предложение от которого нельзя отказаться. Малахов уже подогнал ему костюм, а перед началом съемок Умид получит полный сценарий.
Двойник Зеленского сыграет его в российском кино смотреть онлайн интервью:
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