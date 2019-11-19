Путин снимает двойника Зеленского в пропагандистком фильме об Украине

Двойник Зеленского Умид Исабоев сыграет президента Украины / скриншот

Двойник Зеленского в России Умид Исабоев признался, что после съемок на телеграм-канале Mash его позвали сниматься в российском кино про президентство Владимира Зеленского.

Таинственный продюсер уже пригласил Умида сниматься в 4-х или 6-ти серийном фильме. Об этом счастливчик поведал во время нового интервью с Mash.

Двойник Зеленского сыграет роль президента Украины в кино - этим его осчастливили почти что сразу после первых съемок с Mash.

Умид внимательно ознакомился с контрактом, и принял предложение от которого нельзя отказаться. Малахов уже подогнал ему костюм, а перед началом съемок Умид получит полный сценарий.

Двойник Зеленского сыграет его в российском кино смотреть онлайн интервью:

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