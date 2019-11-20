Игорь Верник попал в больницу: реакция актера на слухи о болезни

Российский актер Игорь Верник обратился к россиянам и журналистам из-за слухов о своей болезни.
В России обсуждают госпитализацию Игоря Верника, который попал в больницу, по слухах с панкреатитом.
Однако, 56-летний российский актер Игорь Верник поспешил опровергнуть слухи о госпитализации для радио Говорит Москва.
"Я удивлен. Я не знаю, откуда эта информация", - сказал он во время общения.
После этого журналисты обратились к коллегам Верника - в театр.
В МХТ имени Чехова также не подтвердили информацию об ухудшении его здоровья.
"Верник сейчас находится дома, чувствует себя хорошо, никакую скорую помощь не вызывал", — рассказала пресс-атташе театра изданию РИА новости.
При этом, по ее словам только накануне артист с большим успехом отыграл спектакль.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Игорь Верник вызвал скорую из-за боли в животе и был госпитализирован.
Первые слухи о госпитализации и панкреатите, который требует вмешательства врачей появились еще 10 дней назад. Тогда же утверждалось, что у Верника еще и начала неметь нога.