Игорь Верник попал в больницу: реакция актера на слухи о болезни

Игорь Верник / 24СМИ

В России обсуждают госпитализацию Игоря Верника, который попал в больницу, по слухах с панкреатитом.

Однако, 56-летний российский актер Игорь Верник поспешил опровергнуть слухи о госпитализации для радио Говорит Москва.

"Я удивлен. Я не знаю, откуда эта информация", - сказал он во время общения.

После этого журналисты обратились к коллегам Верника - в театр.

В МХТ имени Чехова также не подтвердили информацию об ухудшении его здоровья.

"Верник сейчас находится дома, чувствует себя хорошо, никакую скорую помощь не вызывал", — рассказала пресс-атташе театра изданию РИА новости.

При этом, по ее словам только накануне артист с большим успехом отыграл спектакль.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Игорь Верник вызвал скорую из-за боли в животе и был госпитализирован.

Первые слухи о госпитализации и панкреатите, который требует вмешательства врачей появились еще 10 дней назад. Тогда же утверждалось, что у Верника еще и начала неметь нога.