17 независимый рэп баттл 2019: кто проходит в 3 раунд - результаты

17 независимый рэп баттл 2019: 2 раунд результаты / ВК

Организаторы 17ib проконсультировались с одним из пользователей форума hip-hop ry, и опубликовали предварительные результаты, по которым могут пройти 252 участника.

Предварительные результаты 17 независимого рэп баттла появились на официальной странице в соцсетях.

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"Из более чем 900 участников в турнирную таблицу попадёт всего 252 человека. Оглашения финальных оценок ещё не скоро, но умелец с форума под ником "неумеющий спать" провёл анализ, подсчитал средний проходной балл от одного судьи и написал список тех, кто проходит в третий раунд", - говорится в сообщении.

Организаторы 17 независимого рэп баттла на hip-hop ru опубликовали подсчеты и расчеты форумчанина, и составили предварительный список тех, кто проходит в 3 раунд.

Предварительно Oxxxymiron упал с 1 места на 18, а Смптом из Grebz (они же Грибы) может попасть в первую тройку.

Ранее в сети обсуждали трек Oxxxymiron на 2 раунд 17ib - он записал его с "политическим заключенным Кремля" - рэпером, которого судят за "испуг ОМОНовца".