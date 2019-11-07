17 независимый рэп баттл 2019: Оксимирон записал трек с Раджабовым

Oxxxymiron / Instagram

Знаменитый российский рэпер Оксимирон, который прославил 17ib своим участием после 10 лет перерыва, представил свой трек на 2 раунд 17ib

Оксимирон записал трек с российским "политическим заключенным" Самариддином Раджабовым, которого держат в СИЗО и судят за политическую позицию.

Оксимирон признался, что в суде Леша Миняйло предложил ему познакомиться с Самариддином, и после короткого разговора было принято решение записать совместный трек.

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"Ну что, пацан сделал: с помощью тюремных писем Самара, строк, зачитанных им в суде, и диктофонных записей, сделанных адвокатами, мы наладили подобие рэп-коммуникации. Это была разновидность игры в "Буриме" — попытка продолжить строчки другого, не имея прямого контакта. Сильно помогли многочасовые рассказы Миняйло: без них говорить от лица Самара я бы не решился", - пишет Оксимирон.

Он напомнил, что Самариддин - 21-летний рэпер, которого обвиняют в том, что звук брошенной им пластиковой бутылки напугал 3х полицейских, и которому за это грозит до 5 лет.

"Теперь о том, при чем тут вы! Понятно, что я замутил это, чтоб голос чувака, которому ни за что ломают жизнь, услышала куча людей. Это "Буриме" получилось из-за системы писем ФСИН, с помощью которой можно за пару минут послать письмо любому заключенному в России. Многие из них, как фигуранты "московского" и подобных дел, ожидают или отбывают срок чисто за взгляды. Я уверен, что за это сажать нельзя. Если вы считаете так же, то я передаю вам эстафету, которую получил от Самара", - добавил Оксимирон.

Подобный шаг имеет огромное значение для музыки и для самой России - люди не смогут оставаться в стороне, когда такая заметная личность, как Оксимирон обращает их внимание на проблемы.

"Любое внимание с воли полезно для заключенного: права тех, к кому регулярно приходят письма и передачи, реже нарушаются, они реже становятся жертвами произвола. Короче! Напишите кому-нибудь из ребят письмо. Не откладывайте, не бойтесь и не стесняйтесь — представьте, сколько радости и пользы вы принесете этим невиновному человеку, которому прямо сейчас очень одиноко", - просит он поклонников.

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2 раунд 17ib Oxxxymiron feat. Самариддин Раджабов - Ветер Перемен онлайн:

Напомним, что по результатам первого тура 17ib Oxxxymiron занял первое место. Примечательно, что украинский рэпер Симптом из Грибов и Grebz.