"Давай я зайду": Серега метит на место Данилко на Х-факторе-10

Серега / instagram.com/seryogamusic

Место судьи Андрея Данилков на вокальном шоу Х-фактор может занять хип-хоп исполнитель Серега. Так, рэпере уже предложил свою кандидатуру на вакантное место за судейским столом в 10 сезоне телешоу.

Так, Игорь Кондратюк опубликовал видео, в котором призвал Данилко вернуться на Х-фактор

"Повертайся, колего", - говорит Кондратюк в своем видео, опубликованном в Instagram.

Подписчики Кондратюка поддержали призыв ведущего, но на этот пост отреагировал Серега, а не Данилко

"Игорь, а давай я зайду! И дам вам рейтинг! – пишет он. - Мне копейка не помешает, плюс Игоря Васильевича поддержу по старой памяти!" - написал рэпер в комментарии к ролику.

Уже в эту субботу узнаем, кто именно займет место четвертого судьи Х-фактора во время первого прямого эфира.

Напомним, что Андрей Данилко покинул шоу в 11 выпуске 10 сезона шоу Х-Фактор.