Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 30-11-2019 прямой эфир

Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: онлайн / СТБ

Двенадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 30 ноября в 19-00 на СТБ. В первом прямом эфире наконец выяснится, кто будет тренировать коллективы для 10 Х-Фактора, и когда вернется Андрей Данилко. Что было в 12 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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Ведушей прямых эфиров остается Даша Трегубова.

В 12 выпуске Х-Фактора участие принимает:

Настя Каменских, категория Парни, Артем Забелин, Антон Вельбой и Юрий Каналош

Игорь Кондратюк, категория Девушки:Элина Иващенко, Мария Стопник, Юлия Бордунова

Оля Полякова, категория Старше 30-ти: Людмила Базелюк, Георгий Колдун, Анна Иваница.

Во время рекламных пауз зрители увидят то, что обычно остается за кадром шоу: эксклюзивные комментарии участников, судей, ведущей и гостей эфира, экскурсию в гримерки участников, а также что происходит в зрительном зале и на сцене во время перерыва на рекламу.

Каждую субботу трансляцию бэкстейджа будет вести новый ведущий. Во время первого прямого эфира ведущим станет участник 5 сезона шоу Х-фактора, актер театра и кино Артур Логай.

Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн - 30-11-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.