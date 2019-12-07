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Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: кто ушел 07-12-2019

7 декабря 2019, 22:20

13 выпуск Х-Фактора 2019 прошел 7 декабря. Кто хуже всех выступил на Х-Факторе, и кто покинет шоу в 12 выпуске - читай на Главреде.

Х-Фактор 2019
Х-Фактор 2019 13 выпуск: кто покинул шоу / СТБ

Тринадцатый выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 прошел 7 декабря в 19-00 на СТБ. После жестокого первого отбора в прямом эфире, судьи смягчились и приняли свои решения в 13 выпуске. Какой выбор они сделали, и кто ушел в 13 выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на сайте Главред.

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На сцене Х-Фактора 7 декабря выступили такие исполнители и коллективы

Андрей Данилко – категория Группы Группа Furman trash polka band, Группа ROMAX

Настя Каменских – ктегория Парни, Артем Забелин, Антон Вельбой

Игорь Кондратюк –категория Девушки:Элина Иващенко, Мария Стопник

Оля Полякова  категория Старше 30-ти: Георгий Колдун, Анна Иваница.

По результатм зрительского голосования кто-то из участников получил иммунитет, а кто-то оказался в опасности и на грани вылета.

Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн - 07-12-2019: шоу результатов:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

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