Собиралась танцевать: на Х-факторе Элина Иващенко повредила ногу перед эфиром

Элина Иващенко повредила колено перед выходом на сцену / Фото: скриншот из видео

Участница шоу Х-фактор Элина Иващенко, подопечная шоумена и телеведущего Игоря Кондратюка, повредила ногу прямо перед эфиром.

Исполнительнице пришлось выходить на сцену в гипсе, поскольку врачи посчитали повреждение на репетиции серьезным.

Элина поскользнулась и упала во время репетиции танца, повредив колено. Девушка хотела показать эффектное и соблазнительное выступление, поскольку накануне прозвучала критика от судьи Ольги Поляковой о неумении участницы двигаться и зажигать.

Несмотря на гипс, участница проекта все же вышла на сцену и исполнила задуманную композицию - песню Single Ladies певицы Beyonce. Девушка не смогла активно танцевать, как было задумано, однако показала свою обворожительную пластику и достойно вышла из ситуации.

Полякова сменила гнев на милость и похвалила участницу. Другие судьи также отметили героизм Элины и акцентировали, что начинающая певица отлично справилась с трудностями.

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.