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"Деньги не пахнут, паскудные СМИ": у Заворотнюк устроили скандал из-за утечки в сеть

11 декабря 2019, 20:22

После известия о том, что Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, родственники поспешили сделать официальное заявление.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит рак, и проходит процедуры и послеоперационную реабилитацию. Однако, родственники Заворотнюк продолжают скрывать подробности ее состояния.

В сети поднялся настоящий скандал после того, как телеграм-канал Mash слил информацию о том, что Заворотнюк навсегда останется парализованной. Администраторы страницы Анастасии Заворотнюк заявили, что информация ложь, однако опровержения делать не стали.

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"Затишье было недолгим, а жаль. Потому что перед Новым годом гораздо приятнее и полезнее думать о хорошем, мечтать, дарить праздничное настроение и добрые пожелания близким. Это такое время, когда людям не хочется никакого негатива, страшилок и грязи. Но, к сожалению, так считают не все. В этом случае просто вспомните, пожалуйста, народную мудрость: "Никогда не желай другому того, чего не желаешь себе". А от нас, как всегда, искренняя благодарность всем, кто посылает Анастасии свои позитивные мысли и энергию. Мы вас любим, всем добра! P.S. Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - говорится в сообщении.

Опровержение по Заворотнюк / Instagram поддержка Завортнюк

В комментариях люди стали писать о том, чтобы Анастасия скорее поправлялась, и поносить "журналистов" за провокацию.

"Анастасии скорейшего выздоровления! Родным и близким терпения и сил! А " писакам", опомниться...", "Дай бог здоровье Анастасии.", "Верим. ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ", "Главное, чтоб это было не правдой! Будьте добры и сострадательны к несчастью других людей. Гнев божий врунам в сми!", "Анастасии желаю быть сильной, терпения и скорейшего выздоровления! Я верю и надеюсь, что ещё приду на ее спектакль и будут там овации от зрителей, подарки и море цветов!", Скорейшего выздоровления", "Паскудные СМИ, как же так можно??? Деньги не пахнут..((( Ну как же таа можно писать прт человека такое??? Я верю, что Настенька поборет болезнь и будет здорова, будет долго жить! :)) Добрая девушка! Здоровья, счастья и сил Насте и всей её семье! :) Храни Вас Господь!!!", - пишут в комментариях.

Ранее муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев уехал из России с другой женщиной.

Напомним, Анастасия Заворотнюк лечит рак в больнице в Москве. 13 сентября всплыла информация, что она попала в реанимацию с отеком мозга. Ее переведи в реанимацию до 18 сентября. После этого родственники Заворотнюк устроили бойкот СМИ, и скрывают состояние Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
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