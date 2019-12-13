Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – отзывы и где смотреть

Полицейский с Рублёвки Новогодний беспредел 2 стоит ли смотреть онлайн – первые отзывы

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 смотреть в кино отправилось немало народу. Онлайн фильм пока не вышел, но, зная наших "честных" пиратов и Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 на Ютуб ждать уже недолго.

Тем более, что спрос среди зрителей есть. Прошлая часть даже в Украине умудрилась попасть в топ-5 самых популярных фильмов и сериалов 2019 от Google – что уж о России говорить.

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – сюжет

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 начинается в духе Дэдпула – ломая четверную стену между вселенной фильма и зрителями. Ломая по-своему, по-русски.

Начинается Новогодний беспредел 2 с ночного кошмара Яковлева (Сергей Бурунов), которому снится кинолента про пришельцев в Барвихе, причем главную роль в фильме играет Александр Петров ака Измайлов (прямая отсылка на Вторжение, премьера второй части которого запланирована аккурат на 1 января 2020 года).

Это уже не первый раз, когда Бурунов рекламирует проекты Петрова. Чего стоила только промо-кампания к Гоголю.

Читайте такжеОн написал убийства: рецензия на фильм Ножи наголоПомимо рекламы Вторжения герои Беспредела припомнят и другие шедевры: "А я ходил на декабристов, 12+, а кровищи, головы летят". Практически полностью сплагиатят Один дома – от постера до трюков. И в кои-то веки обойдутся без Измайлова: Петров в этой части не снимался, видно, Текст от Асмус почитывал.

Тем временем продолжается фильм подготовкой барвихинских копов к новогоднему корпоративу. Яковлев уже бронирует загородный дом – но тут малину элитным ментам портит "звериная банда", которая на праздники выносит дома богачей.

Искать их Яковлев и его компания страстно не желают – но в конце, разумеется, найдут. Законы жанра, что поделать.

В целом, фильм вышел весьма вторичным и предсказуемым. Но от российских комедий зрители уже давно не ждут иного. Судя по отзывам, большинству фильм зашел.

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – отзывы

Люди пишут:

"Цель посмеяться, отдохнуть была достигнута. Легкий сюжет. Забавные актеры. Смешные шутки. По общему настроению похож на прошлогодний фильм... Сценарий, конечно, простоватый, очевидно, написанный второпях на коленке. Много нелогичнностей, ляпов и несостыковок".

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"Недостатки: Ожидаемо, нелогично, слишком просто… Мне нравится, когда режиссёр сказав в фильме "А", говорит и "Б", в "Новогоднем беспределе" многие сюжетные линии оборваны и не доведены до ума. Актёры без зазрения совести используют свои устоявшиеся и привычные образы, не играя новыми гранями. Всё происходящее на экране не ново, ожидаемо и банально до почечных коликов!

Ну да ладно! Пусть Мухич проглотил десятка два крупных драгоценных камней, даже не заметив этого, комедия удалась! Было смешно, а некоторые шутки получились угарными!"

​Читайте такжеПо приютам с детства скитался: рецензия на фильм Сирота Бруклин"Что собственно могу сказать о фильме? Ооочень много пошлых и вульгарных шуток. Растиражированный образ в исполнении Бурунова реально утомил. Раньше шутки были злыми, с налетом пошлости, в этой части они просто пошлые. Бортич одна и та же во всех ролях… Что касается рекомендаций, можно посмотреть один раз".

​"Не ждите ВАУ, короче..."

​Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2 – смотреть онлайн трейлер