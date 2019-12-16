В Red Hot Chili Peppers вернулся легендарный гитарист Джон Фрушанте

Red Hot Chilly Peppers (Джон Фрушанте - второй справа) / Союз

Легендарная американская фанк-рок-группа Red Hot Chili Peppers объявила о том, что в ее состав возвращается гитарист Джон Фрушанте. Это возвращение в коллектив станет для музыканта уже третим по счету.

Прежде Фрушанте был гитаристом Red Hot Chili Peppers в группе в 1988–1992 и в 1998–2009. Первый раз он покинул коллектив из-за своей наркозависимости, а во второй - ради сольной карьеры.

С Фрушанте группа достигла всемирного успеха и записала пять классических рок-альбомов - в том числе "Blood Sugar Sex Magik", "Californication" и "Stadium Arcadium". О дальнейших планах в RHCP пока ничего не известно, но у музыкантов уже "забиты" даты фестивальных концертов в США и Европе - весной-летом 2020-го.

Напомним, ранее дом бас-гитариста Red Hot Chili Peppers Фли (настоящее имя - Майкл Балзари) сгорел дотла во время пожаров на популярном американском курорт Малибу.