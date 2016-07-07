Red Hot Chili Peppers в Киеве порвали стадион "песней" Владимира Кличко, опубликовано видео

В Киеве в рамках рок-фестиваля U-Park на НСК "Олимпийский" состоялся очередной концерт знаменитой американской группы Red Hot Chili Peppers.

Об этом сообщает сайт klitschko-brothers.com

За пару недель до концерта бывший двукратный чемпион мира Владимир Кличко обратился к музыкантам, попросив музыкантов не забыть исполнить в Киеве "его песню" — "Can't stop", под которую украинский боксер традиционно выходит в ринг.



"Перцы" уважили легендарного украинского боксера и именно с этой композиции началось их выступление.

Напомним, в 2013-м на бой с Поветкиным Кличко вышел под музыку украинской группы Kozak System, изменив , таким образом, "Перцам".