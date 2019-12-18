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Елизавета II ищет редактора для соцсетей: какую зарплату предлагают во дворце

18 декабря 2019, 19:37

В Букингемском дворце открыли вакансию на должность главного SMM-щика страны.

Елизавета
Елизавета II /The Royal Family//Facebook

Администрация Королевы Елизаветы II обьявила конкурс на замещение должности администратора соцсетей, пишет издание Time.

Попасть на работу к Елизаветы II - очень престижно в Великобритании, хотя и не всегда предлагаемая зарплата так высока, как в частных предприятиях.

После того, как на аккакунте Linkedin Букингемского дворца открылась вакансия, сразу 200 человек ответили на нее.

Кроме основных навыков для SMM, работодатель предупреждает не без юмора, что нужно быть готовым к тому, что написанное будут читать миллионы людей.

Заработная плата на вакансии у Елизаветы II составляет от 60 до 66,5 тысячи долларов США - в зависимости от опыта работы. Кроме того, работника будут кормить ланчами (обедами по-православному) и дадут 33 дня отпуска в году.

Кроме того, кандидата предупреждают, что нужно планировать и взаимодействовать, а не только лепить хэштеги. Так что работнека будет для развития всех навыков кандидата. 

Как известно, в Instаgram королевы 6,9 миллионов подписчиков, в Facebook - 5 млн, а в Twitter - 4,1млн человек.

Напомним, что вначале декабря в Великобритании разгорелся скандал из-за того, что в сети распустили слух о смерти Елизаветы II, которую ее наследники скрывали.

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