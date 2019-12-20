Эдгар Каминский завел отношения: с кем встречается Эдгар Каминский

Эдгар Каминский нашел новую девушку / Instagram

Бывший муж солистки НеАнгелы Славы Каминской нашел себе новую девушку, с которой засветился на светской вечеринке.

Эдгар Каминский и Ольга Богатая попались вместе, и дали основания заподозрить их в отношениях.

Спустя несколько дней Эдгар Каминский прокомментировал фото, на котором они вместе с Ольгой.

Хоть Эдгар Каминский ранее намекал на новые отношения, признание из него "выдавили" сейчас.

"На этом фото два счастливых человека", - сказал он для программы Зірковий шлях на ТРК Украина.

Ольга Богатая и Эдгар Каминский вместе уже какое-то время. Ольга Богатая - арт-директор и совладелец бренда Jeangritsfeldt (Жан Грицфельд), довольно популярного в Украине и за границей. Богатая успешно работает, интересуется здоровым образом жизни, спортом и путешествиями.

В Instagram она предпочитает показывать самые интересные фото из своих поездок.

Ольга Богатая / Instagram

Ольга Богатая / Instagram

Ольга Богатая / Instagram

Ольга Богатая / Instagram

Ольга Богатая / Instagram

Эдгар и Слава Каминские развелись в июле 2019 года. Причиной развода было указано "отдаление друг от друга" и от "интересов жизни друг друга".

После этого Слава Каминская выпустила клип, который все восприняли, как историю ее развода с Эдгаром.