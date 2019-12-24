Живот накладной?: Марьяна Ро вызвала новый скандал

Марьяна Ро показала голый живот / Instagram

Марьяна Ро после двух дней молчания опубликовала новые фото и видео с круглым животом.

"Завтра Новогоднее видео. Снять видео про беременность? Очень много вопросов...", - пишет Марьяна Ро.

При этом она на одном из видео показала "беременный живот", в котором некоторые телеграм-каналы опознали накладной.

Марьяна Ро / Instagram

Марьяна Ро / Instagram

Марьяна Ро / Instagram

Кроме того, телеграм-канал Jobajur опубликовал письмо подписчицы, которая якобы на днях видела Марьяну Ро в общественном месте "стройной как тростинка".

"Марьяна Ро все-таки беременна", - пишет телеграм-канал Светские хроники инфо.

"Ну, а сейчас уже четко видно, что живот накладной", - пишут Светские хроники.

"У Марьяны Ро поехала кукуха", - пишет Jobajur.

"И закрываем тему беременности Марьяны Ро вот такими сообщениями. Признаем, сначала думали беременна", - пишет Jobajur и публикует письма подписчиков.

Напомним, информация о беременности Марьяны Ро появилась после того, как Марьяна опубликовала фото с округлым животом.