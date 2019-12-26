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"Искусство становится "голым": коллеги скорбят о кончине "человека-эпохи" Галины Волчек

26 декабря 2019, 21:53

Актеры и режиссеры с особой теплотой вспоминают легендарного основоположника театра Современник.

Волчек
Смерть Волчек стала тяжелой утратой для российского театра и кино / Фото: АГН Москва

Коллеги высказывают слова скорби в связи со смертью художественного руководителя театра Современник, именитого режиссера и педагога Галины Волчек.

Актриса, телеведущая Яна Поплавская в беседе с RT рассказала о работе с художественным руководителем театра Современник Галиной Волчек в фильме Про Красную Шапочку.

"Во-первых, это была Красная Шапочка. Я была согрета любовью… Это была большая работа, с этого момента уже были очень близкие отношения. Потом я после института — после Щуки — пришла в Современник. Честно вам скажу: конечно, я в потрясении. Всегда ощущение, что человек, к которому ты привязан, будет всегда, что не может быть такого, что он уйдёт. Куда он может уйти — человек, который столько сделал, человек-эпоха?" — рассказала Поплавская.

По словам актрисы, ее наставница обладала уникальной харизмой и неповторимым талантом руководителя.

"Театрами руководят, как правило, мужчины... И вообще управлять людьми, заниматься творчеством в таком масштабе — всегда было принято считать, что это мужская-мужская работа, но удивительно, что она оставалась при этом женщиной, которая любила красиво одеваться… Я с трепетом отношусь к таким женщинам. Она была на любой работе в любое время суток женщиной", — заключила Поплавская.

Актеры и режиссеры высказывают соболезнования по случаю тяжелой утраты в связи со смертью Волчек.

Легендарный российский и советский актер Олег Басилашвили считает, что Галина Волчек всю жизнь была верна идеалам русского театра, который она защищала от странных новомодных влияний.

"Это страшное известие, очень грустное. То горе, которое испытываю сейчас, испытывают сейчас многие люди, которые видели ее киноработы и театральные работы… Ее уход — большая потеря. Хочется сказать одно: „Спасибо тебе, Галя! Царствие тебе небесное, да будет тебе земля пухом", - отметил он.

Режиссер Карен Шахназаров назвал Волчек "человеком колоссального таланта", уход которого стал "огромной потерей для культуры".

"Я знал Галину Борисовну долгие годы, для меня это большая личная потеря. Она была необыкновенный, обаятельный человек, колоссального таланта женщина. Конечно, она сохраняла театр, который основал Олег Ефремов. Потеря огромная для культуры", - подчеркнул он.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Александр Калягин заявил, что с уходом Волчек страна осталась без еще одного "представителя блистательной эпохи русского театра".

"Смириться с тем, что искусство становится „голым", тяжело. Это не значит, что нет талантливых людей, просто масштаб личности не тот, и это меня пугает. Безусловно, она человек-легенда, человек-эпоха", - акцентировал он.

Актриса Светлана Немоляева подчеркнула, что такие люди, как Волчек, "создали целый пласт российской культуры".

"Это горе целого поколения. Можно только выразить соболезнования ее родным. Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь", - сказала артистка.

Прощание с Волчек состоится 29 декабря в театре Современник. Об этом со сцены заявил актер Сергей Гармаш.

Напомним, Главред собрал ключевые факты биографии ушедшей из жизни Галины Волчек.

Галина Волчек
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