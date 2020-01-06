"Заглотил трикотажную анаконду Филиппа?": нашли качка с телефона Киркорова

Кто был на заставке Киркорова: в сети нашли качка с телефона / YouTube

Чуткие пользователи соцсетей обнаружили мускулистого парня, который стоял на заставке у Филиппа Киркорова во время съемок блога Егора Крида.

В сети начались нападки на бодибилдера, в котором опознали загадочного парня на заставке телефона Филиппа Киркорова.

"Помните заставку на телефоне Филиппа Киркорова с обнаженным качком, после чего Егору Криду пришлось вырезать этот эпизод? Пишут, что это может быть Евгений Валягин. Ещё пишут, что их видели вместе в первом Эмирейтс из Москвы через Дубай на Мальдивы", - пишет телеграм-канал За Кулисами.

При этом на канале выложили короткие видео, которые якобы подтвеждают слдова о перелете.

""Друг" и попутчик Киркорова на Мальдивы, оказался стрип-танцором и любителем фото и видео съёмок для геев", - пишет телеграм-канал Jobajur, и дает ссылку на страницу парня.

Тем временем, Евгений уже потрепает от критики в комментариях от пользователей сетей, которые не любят представителей ЛГБТ.

"Заглотил уже трикотажную анаконду Филипа?", "Попа как орех , не сдави там анаконду", "Стеснение пропало, ножки всё шире", "Писю козла не трогайте", "А у Филиппа большой ?", "Один раз,как говорится...", - пишут в комментариях под его фото и видео.

Сначала парень не реагировал, потом удалял комментарии, а потом просто заблокировал комментарии и написал пост о скандале.

"Вы спрашиваете,как я реагирую когда кто-то говори обо мне плохо!?Плохо обо мне говорят те, кто хуже меня. Тем, кто лучше меня, не до меня", - пишет он.

Ранее Егор Крид выпустил новый влог, в котором общался с Филиппом Киркоровым, но его оператор случайно заснял компромат на Киркорова - заставку на телефоне с неизвестным полуголым качком.