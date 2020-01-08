Сына Жванецкого жестоко избили: все подробности

У российского писателя Михаила Жванецкого в семье неожиданно случилось страшное ЧП.
Сына Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана в Москве.
Жванецкий-младший получил травмы после того, как решил заступиться за девушку в караоке-баре в Москве, пишет телеграм-канал mash.
24-летний Дмитрий Жванецкий этой ночью отдыхал в заведении на Минской улице, потом зашёл в караоке. Увидел, как обижают девушку, пошел требовать от пацанов извинений.
Конфликт перерос в драку, закончилось всё печально: Дмитрия и его приятеля Филиппа Гинзбурга с кучей травм отвезли в больницу.
Жванецкому покалечили ногу, у друга — гематомы головы и перелом носа.
Пока что не сообщают, в какую больницу попал Дмитрий, и как отреагировала полиция на ЧП.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге сгорела аудиостудия, на которой записывался Oxxxymirin.