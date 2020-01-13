Евгений Петросян остался без работы: все подробности

Главный российский комик Евгений Петросян после свадьбы вынужден был пережить неприятный сюрприз от своих коллег на работе.
Оставшись без работы, Евгений Петросян согласился ответить на вопросы о своем будущем каналу 360.
Евгений Петросян признался, что готов в любой момент возобновить показ программы Смехопанорама.
Только перед выходными стало известно, что ВГТРК приостановила производство программ Смехопанорама и Утренняя почта. Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются, Евгений Петросян в растерянности, но не теряет дух.
"Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет", - говорит он.
При этом Петросян уточнил, что у него материалов на 2 месяца показа шоу наперед, так что он готов восстановить показ шоу сразу, как получит разрешение.
Также, появилась информация о том, что возможной причиной отмены шоу было желание разгрузить утренний блок на ТВ,
ВГТРК приостановила съемки Смехопанорамы и Утренней почты. Из эфира уйдет и шоу Сам себе режиссер, которое транслировалось на протяжении 28 лет.
Ранее жена Петросяна призналась, сколько детей хочет родить от комика.