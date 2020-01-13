Евгений Петросян остался без работы: все подробности

Евгений Петросян остался без работы / politikus.ru

Оставшись без работы, Евгений Петросян согласился ответить на вопросы о своем будущем каналу 360.

Евгений Петросян признался, что готов в любой момент возобновить показ программы Смехопанорама.

Только перед выходными стало известно, что ВГТРК приостановила производство программ Смехопанорама и Утренняя почта. Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются, Евгений Петросян в растерянности, но не теряет дух.

"Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет", - говорит он.

При этом Петросян уточнил, что у него материалов на 2 месяца показа шоу наперед, так что он готов восстановить показ шоу сразу, как получит разрешение.

Также, появилась информация о том, что возможной причиной отмены шоу было желание разгрузить утренний блок на ТВ,

ВГТРК приостановила съемки Смехопанорамы и Утренней почты. Из эфира уйдет и шоу Сам себе режиссер, которое транслировалось на протяжении 28 лет.

Ранее жена Петросяна призналась, сколько детей хочет родить от комика.