Родить нескольких: молодая жена Петросяна поделилась семейными планами

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова / 24СМИ

Новая возлюбленная супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вовсе не исключает, что сможет родить юмористу целых пятерых детей.

Таким несколько юмористическим комментарием она отметилась в соцсети в Instagram.

"Татьяна! Роди пятерых детей Петросяну!" — написал один из ее подписчиков.

"Пять? Спасибо! Будем стараться", — ответила Брухунова.

К слову, СМИ сообщают что юморист с новоиспеченной супругой отдыхают в Финляндии.

Напомним, ранее Брухунова в компании Петросяна посетила фестиваль поп-музыки Новая Волна в изящном наряде. До этого сообщалось о том, что юморист из-за своей новой возлюбленной увязает во многомиллионных долгах.