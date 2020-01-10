Родить нескольких: молодая жена Петросяна поделилась семейными планами

Кажется, Татьяна Брухунова решила проверить древнюю поговорку про "старого коня, который борозды не портит" - в разрезе своего брака с Евгением Петросяном.
Новая возлюбленная супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вовсе не исключает, что сможет родить юмористу целых пятерых детей.
Таким несколько юмористическим комментарием она отметилась в соцсети в Instagram.
"Татьяна! Роди пятерых детей Петросяну!" — написал один из ее подписчиков.
"Пять? Спасибо! Будем стараться", — ответила Брухунова.
К слову, СМИ сообщают что юморист с новоиспеченной супругой отдыхают в Финляндии.
Напомним, ранее Брухунова в компании Петросяна посетила фестиваль поп-музыки Новая Волна в изящном наряде. До этого сообщалось о том, что юморист из-за своей новой возлюбленной увязает во многомиллионных долгах.