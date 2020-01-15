"Отака скотина": Полякову привезли к Януковичу для интима

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова призналась, что ее в свое время домогался украинский политик времен Виктора Януковича.

Полякова рассказала, как один из министров привозил ее на дачу Виктора Януковича для пения, а на самом деле, от нее потребовали интим. Все подробности она раскрыла в интервью изданию Гордон.

"Был такой… Боже, у него же будут проблемы с женой… Министр культуры был времен Януковича. Давайте не буду называть фамилию. Он привез меня петь к Януковичу в надежде, что будет интим", - рассказала Полякова.

Певица призналась, что когда она отказала нерадивому горе-пикаперу, то, поплатилась. Дело не шло о жизни, или частях тела, но деньгами пришлось пожертвовать.

" Когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями после концерта шла пешком с дачи в Крыму", - объяснила певица.

Правда, у Оли Поляковой уже тогда был айфон, и когда она сориентировалась, где находится, то вызвала такси, и отправилась домой.

"Да. У меня уже был iPhone, я булавкой [определила] трассу, где я нахожусь, вызвала такси, оно приехало и меня забрало. Отака скотина", - резюмировала она.

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