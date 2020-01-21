У Путина новый скандал: налоговая открыла охоту на Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко скрываются от налоговой / Youtube

В России прилежная налоговая служба подала в розыск Евгения Петросяна и Елену Степаненко за неуплату налогов.

Степаненко и Петросян не могут оплатить налоги еще с совместной жизни, так как на время развода их имущество и счета арестованы, но пара ищет решение проблемы, пишет Телепрограма.про.

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Комическая парочка Петросян и Степаненко не выплатили все налоги, пока жили вместе. А Петросян с бывшей женой были соучредителями ЖСК "Улыбка москвича", через который владели офисным зданием в центре Москвы и паркингом.

Так получилось, что в процессе развода что-то пошло не так, и с их длеятельности затерялось 101 руб.

Когда начался развод, и Петросяну со Степаненко стало не до улыбок, и не до налогов.

Супруги больше года не общаются, делят миллиардное имущество, счета ЖСК арестованы, а судебные приставы ищут комиков, чтобы взыскать 101 рубль.

На днях налоговая признала, что всё бесполезно, найти пару не могут.

Ситуацию прояснил адвокат Петросяна Сергей Жорин. Он отметил, что не может однозначно сказать, о чем идет речь, однако предположил, что у пока еще супругов возникли проблемы с рабочей базой.

"Я от вас это слышу впервые. Можно предположить, что информация в базу подгружается с опозданием. Бывает, что все налоги оплачены, но не все прошло в системе. Я не думаю, что реально есть какая-то задолженность. Если же задолженность действительно есть, достаточно провести сверку и факт будет установлен. Будем исправлять", - обещает Жорин.

Кроме того, ни Петросян ни Степаненко не давали официальных комментариев о долге в 101 руб.

Ранее сеть потрясло известне, что Евгений Петросян остался без работы после развода с Еленой Степаненко.