Сеть покорила еще более "озлобленная" наследница  Grumpy Cat - фото

Кошка Мяу-Мяу - Фото instagram.com/the_cat_named_meowmeow

В Сети – новая пушистая звезда. Кошка Мяу-Мяу, которая живет на Тайване, по праву может называться наследницей Grumpy Cat, которая умерла в мае 2019 года. У Мяу-Мяу даже более суровая мордочка, чем у сердитой кошки.

Впрочем, внешность обманчива. Хозяйка Мяу-Мяу Клара говорит, что у кошки очень покладистый характер. Еще 10-месячным котенком Клара забрала из приюта будущую звезду Интернета, живут вместе они уже почти 10 лет. По утрам кошка делает Кларе массаж, просит завтрак, а потом сидит на окне и наблюдает за птицами. Иногда для этого Мяу-Мяу сама раздвигает шторы.

Мяу-Мяу стремительно набирает популярность в Сети. У нее даже появилась своя собственная страница в Instagram.

Кошка Мяу-Мяу из Тайваня / instagram.com/the_cat_named_meowmeow

instagram.com/the_cat_named_meowmeow

Напомним, в Сети пользуется популярностью еще один кот со специфическим выражением мордочки. Благодаря своей внешности кот Джуно (Juno) кажется сердитым - морду обрамляет густая шерсть, сформированная в своеобразные "рога" на макушке. Предположительно пушистик является помесью гималайской и бирманской пород.