Lindemann Platz Eins - новый клип появился онлайн

Тилль Линдеманн / https://www.facebook.com/Lindemann/

Тилль Линдеман представил новый клип группы Lindemann Platz Eins, в котором он без рук и ног.

Новый клип Тилля Линдемана и Петера Тэгтгрена вышел в 2 вариантах - цензурированый в ютубе, а вот реальный вышел на немецком порно-сайте, и заплатить за него нужно 1,99 евро.

В цензурированой версии Тилль без рук и ног, а Петер Тэгтгрен играет рядом на синтезаторе, но вот, что в оригинальном - мало кто знает. По слухам - там порно-ролик в 14 февраля, но это не точно.

Lindemann Platz Eins смотреть онлайн новый клип:

Напомним, что Линдеманн планирует концерт в Киеве весной 2020.