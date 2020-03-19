Путин уже готов - Шнурова выдвинули в депутаты

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров скоро может официально стать российским депутатом.

Политсовет Партии роста рекомендовал выдвинуть Сергея Шнурова на довыборах в Законодательное собрание Петербурга, сообщил Интерфакс Павел Швец.

"Федеральный политсовет рекомендовал региональному отделению выдвинуть кандидатуру Шнурова", - сказал он.

Информация появилась в четверг 19 марта, но решение могло быть принято и раньше.

Шнуров будет претендовать на место Павла Зеленкова. Довыборы пройдут по 21 округу Петербурга 7 июня.

По данным местного центризбиркова участок № 21 включает 143 985 человек.

О том, что Сергей Шнуров вступил в Партию Роста стало известно 20 февраля. Его сразу решили сделать №1 в списках.