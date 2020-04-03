Звезда Джеймса Бонда раскритиковала движение #MeToo

Леа Сейду / Instagram Harper's Bazaar

Актриса Леа Сейду , которая сама когда-то поддержала женщин, пострадавших от Харви Вайнштейна, но теперь измени точку зрения на организацию, которая появилась благодаря осуждению Вайнштейна.

Леа Сейду объяснила в интервью Harper's Bazaar, что MeToo уже не тот.

Актриса заявила, что ее очень волнует ситуация в Голливуде. Благодаря движению против насилия #MeToo многие представители киноиндустрии попали в громкие секс-скандалы, которые повлияли на их карьеру.

Неожиданно Сейду присоединилась к голосу многих, исказала, что убеждена - не все женщины, которые обвиняют мужчин в насилии, на самом деле являются жертвами.

"Здесь много лицемерия. Потому что многие люди все понимали. И сейчас они используют слова: "Да, я была или был жертвой", как свое преимущество и становятся героями. Но стойте! Герой, для меня, – тот человек, который умеет прощать. Нам что теперь постоянно желать смерти мужчинам за то, что они сделали? Не нужно вместо этого научиться прощать?" – заявила Сейду.

Такое заявление несколько смутило весь мир из-за заявлений Сейду по Вайнштейну. Теперь же актриса признается, что предыдущие ее утверждения были эмоциональными.

Леа Сейду / Harper's Bazaar

"Я просто хочу сказать, что не считаю себя жертвой, я тоже была в курсе многого... не была до конца наивной. Вот и все. Я не хочу, чтобы меня классифицировали. И ненавижу быть политически корректной. И не люблю нравоучения и постоянный осуждение. Мир сегодня стал настолько отполированным до блеска, меня это пугает. Нам больше нельзя допускать никаких ошибок", – добавила она.

В Джеймсе Бонде 25 Сейду сыграла роль доктора Мэделин Свон. Только она предупредила, что в этом фильме не будет традиционного Бонда, окруженного красотками.

"В нашем кино никто не собирается удовлетворять сексуальные потребности Бонда. Люди часто забывают, что сам Джеймс Бонд – тоже сексуальный объект. Думаю, что женщинам нравится смотреть на него, разве нет?" – отметила Сейду.

Напомним, новый фильм про Джеймса Бонда перенесен на ноябрь 2020 из-за коронавирусной пандемии в мире.

Харви Вайнштейна осудили на 23 года заключения за насилие и домогательства. В тюрьме он подхватил коронавирус.