Семь платьев за вечер и шлейф 25 метров: Анастасия Волочкова хочет пышную свадьбу в Париже

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась деталями своей личной жизни и рассказала, что планирует во второй раз выйти замуж, и обязательно в Париже.

Сейчас Волочкова встречается с программистом из Иркутска Михаилом Логиновым, и задумывается о свадьбе, пишет издание StarHit.

"Сейчас я хочу семью. Если решусь снова выйти замуж, то хотела бы свадьбу в Париже, в католическом храме. Все будет еще шикарнее! Представляю себя невестой со шлейфом 25-метровым, чтобы ангелочки его несли…. Семь свадебных платьев сменю! Можно же помечтать!", – поделилась Анастасия.

Волочкова рассказала, что у нее в 2007 году уже была роскошная свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, но это было шоу и фикция.

"У меня была роскошная свадьба. Но в то же время я ни разу не была замужем: штампы в паспорт мы же так и не поставили. Мне нужно было шоу", - поделилась балерина.

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