Известный блогер сообщил, что заменит Малахова в программе "Пусть говорят"

Новым ведущим передачи "Пусть говорят" на Первом канале станет российский видеоблогер Николай Соболев.

"Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. (...) Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача "Пусть говорят" выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на "Первом"", - написал 22 марта в соцсети Соболев.

Напомним, Андрей Малахов вел программу "Пусть говорят" на протяжении 16 лет. Однако летом 2017 года сменил Первый канал на Россию-1. После ухода неизменного ведущего телепередачу начал вести диктор новостей Дмитрий Борисов.

Напомним, ранее Андрей Малахов заявлял, что его жена ждет ребенка, и он намерен уйти в декретный отпуск.