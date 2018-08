"Пусть сами слушают великую хозяйку": сын Повалий поссорился с Кароль и покинул "Голос країни"

Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис со скандалом покинул проект "Голос країни", назвав Тину Кароль "великой хозяйкой".

Видео конфликта появилось в Сети. Во время репетиции с тренером коллектива Тиной Кароль, Повалий "психанул" и решил покинуть проект.

"Мне тут явно места нет. Та ну, ребята, это смешно. Ну я имею право психануть? Я имею. Я это сделал. Я не люблю, когда мне указывают, что делать, как петь. Пусть ребята сами слушают великую хозяйку", - говорил Денис.

Он добавил, что "привык быть главным". Сама Кароль не захотела комментировать этот инцидент.

Напомним, в вокальном шоу парень участвовал в составе трио "Nude Voices" которые дошли до прямых эфиров. Коллеги Повалия сочли такой поступок парня предательством и продолжили выступать дуэтом.

В четвертьфинале они исполнили мash-up OST Star Wars, In the jungle, Don't worry be happy, Ghostbusters, однако коллективу не удалось пройти в полуфинал "Голосу країни".

Ранее "Голос країни" покинула Зианджа.