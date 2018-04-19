Группа The Hardkiss представила "космический" клип на трек "Мелодія"

19 апреля 2018, 12:55

Коллектив представил новую композицию.

Коллектив представил новую композицию, которая входит в будущий альбом "Залізна ластівка"

Группа The Hardkiss представила новый клип на песню "Мелодія".

"Мелодія" – третий сингл будущего альбома "Залізна ластівка", сообщает ТСН.

Как рассказала фронтвумен The Hardkiss Юля Санина, новый трек – это история о счастливой любви, "это признание девушки, манифест любимому человеку".

"Когда человек влюблен – он никого и ничего вокруг не замечает. Любимый – он единственный в своем роде, он как мелодия звучит во всем вокруг: космосе, сознании, душе. Мне очень хотелось передать в песне, а Валу показать в клипе, что любовь – она очень разная и многогранная. У каждого в жизни своя мелодия. Для кого-то это любимый человек, для родителей – их дети, для кого-то – лучший друг. Да, кто-то так и не нашел свою мелодию, он одинок. Но он ищет, а когда находит – уходит в нее с головой, погружается в этот Космос", - прокомментировала Санина.

Режиссером нового видео выступил участник группы, супруг Саниной Валерий Бебко, а оператором стал Ярослав Пилунский.

"Проанализировав будущий альбом, мы пришли к выводу, что в нем будет столько космоса, чего-то вневременного и неземного. Потому этим видео мы решили продолжить эту концепцию", – рассказал о съемках видео Вал.

История в клипе разворачивается в двух плоскостях. Это Земля, 50-е годы, улица, на которой люди спешат по своим делам и не замечают пришелицу из будущего. Вторая плоскость – это Космос, в котором и разворачивается история любви двух космонавтов. От этой любви все вокруг взрывается и разбивается на атомы.

Третий студийный альбом The Hardkiss "Залізна ластівка" выйдет в сентябре, а 19 октября группа представит его на большом шоу в киевском Дворце спорта.

Буквально за пару часов клип посмотрели более 30 тысяч раз, поклонники уже ждут концертов, чтобы вживую услышать эту композицию.

"Это просто шедевр! Невероятно! Это просто мега уровень!", "Я вообще песни о любви не люблю, но у вас это просто космически звучит. Без попсовой прямолинейности, а именно образно и от этого как то волшебно", "До слез просто. Как же офигенно! А съемка какая!!!", "Ребята, Вы делаете украинскую музыку на высшем уровне. Горжусь, что у нас в стране есть такая команда!!", "Мне очень понравился текст песни. Действительно, когда ты рядом с любимым человеком, то будто бы вместе с ним переноситесь в свой мир и даже время замирает.) А клип вообще... Создатели постарались в всех аспектах, красивая палитра цветов, декорации, костюмы. Видео просто... космос!", - писали юзеры.

Ранее стало известно, что участник группы The Hardkiss покинул коллектив.

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песня премьера THE HARDKISS Юлия Санина
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