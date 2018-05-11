Melovin — первый. Стало известно, в каком порядке участники выступят в финале "Евровидения-2018"

В столице Португалии Лиссабоне представитель Украины — певец Melovin (Константин Бочаров) — выступит первым в финале песенного конкурса "Евровидение-2018".

Вторыми и третьими соответственно споют участники от Испании и Словении, а последними — представители Италии, говорится на сайте конкурса.

В финале выступят представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически).

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию. Финал конкурса состоится 12 мая.