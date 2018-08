"Евровидение-2018": провал России, видео выступлений второй десятки финалистов

В столице Португалии Лиссабоне в результате второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018" определились еще десять стран-участниц финала — Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.

Россия, которую представила певица Юлия Самойлова, впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.

Видео второй десятки участников, которые прошли в финал "Евровидения-2018":

Сербия — Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"

Молдова — DoReDos "My Lucky Day"

Венгрия — AWS "Viszlát nyár"

Украина — Melovin "Under the Ladder"

Швеция — Benjamin Ingrosso "Dance Off You"

Австралия — Jessica Mauboy "We Got Love"

Норвегия — Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"

Дания — Rasmussen "Higher Ground"

Словения — Lea Sirk "Hvala, ne!"

Нидерланды — Waylon "Outlaw in 'Em"

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше (финал конкурса пройдет 12 числа). Посмотреть выступления триумфаторов можно здесь.