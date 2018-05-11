"Евровидение-2018": провал России, видео выступлений второй десятки финалистов

Самойлова не смогла преодолеть полуфинал конкурса.
В столице Португалии Лиссабоне в результате второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018" определились еще десять стран-участниц финала — Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Нидерланды.
Россия, которую представила певица Юлия Самойлова, впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию.
Видео второй десятки участников, которые прошли в финал "Евровидения-2018":
Сербия — Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"
Молдова — DoReDos "My Lucky Day"
Венгрия — AWS "Viszlát nyár"
Украина — Melovin "Under the Ladder"
Швеция — Benjamin Ingrosso "Dance Off You"
Австралия — Jessica Mauboy "We Got Love"
Норвегия — Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"
Дания — Rasmussen "Higher Ground"
Словения — Lea Sirk "Hvala, ne!"
Нидерланды — Waylon "Outlaw in 'Em"
Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше (финал конкурса пройдет 12 числа). Посмотреть выступления триумфаторов можно здесь.