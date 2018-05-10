Результаты второго полуфинала Евровидения-2018: кто прошел в финал

10 мая определилась вторая десятка финалистов.
В столице Португалии Лиссабоне завершился второй полуфинал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.
За право выйти в финал конкурса боролись 18 исполнителей, однако лишь 10 из них прошли дальше и смогут выступить на главной сцене Евровидения 12 мая.
Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступали в таком порядке: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.
Зрители и судьи путем голосования выбрали вторую десятку финалистов. Уже 12 мая будут бороться за победу и право провести "Евровидение" в своей стране: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.
Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала, которые выступили в первом полуфинале:
1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".
2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".
3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".
4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We're Old".
5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "Toy".
6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".
7. Equinox (Болгария) с песней "Bones".
8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".
9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".
10. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".
В финал согласно правилам конкурса автоматически попали пять стран-основательниц конкурса, а также победитель Евровидения-2017 - Португалия.
Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim"
Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto"
Великобритания. SuRie – "Storm"
Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción"
Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"
Франция. Madame Monsieur – "Mercy"