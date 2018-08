Результаты второго полуфинала Евровидения-2018: кто прошел в финал

В столице Португалии Лиссабоне завершился второй полуфинал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.

За право выйти в финал конкурса боролись 18 исполнителей, однако лишь 10 из них прошли дальше и смогут выступить на главной сцене Евровидения 12 мая.

Согласно результатам жеребьевки, конкурсанты выступали в таком порядке: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.

Зрители и судьи путем голосования выбрали вторую десятку финалистов. Уже 12 мая будут бороться за победу и право провести "Евровидение" в своей стране: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Так выглядит список первых десяти стран-участниц финала, которые выступили в первом полуфинале:

1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We're Old".

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "Toy".

6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".

7. Equinox (Болгария) с песней "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".

10. Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".

В финал согласно правилам конкурса автоматически попали пять стран-основательниц конкурса, а также победитель Евровидения-2017 - Португалия.

Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim"

Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto"

Великобритания. SuRie – "Storm"

Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción"

Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франция. Madame Monsieur – "Mercy"