"Евровидение-2018": кто прошел в финал конкурса, видео участников первой десятки

В столице Португалии Лиссабоне в результате первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018" определились десять стран-участниц финала — Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.

Представитель Беларуси — украинский певец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev) не продолжил борьбу.

Видео участников, которые прошли в финал "Евровидения-2018":

Австрия — Сезар Семпсон "Nobody But You"

Эстония — Элина Нечаева "La Forza"

Кипр — Элени Фурейра "Fuego"

Литва — Ева Засимаускайте "When We're Old"

Израиль — Нетта Барзилай "Toy"

Чехия — Миколас Йозеф "Lie to Me"

Болгария — Equinox "Bones"

Албания — Евгент Бушпепа "Mall"

Финляндия — Саара Аалто "Monsters"

Ирландия — Райан О'Шонесси "Together"

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Посмотреть выступления всех участников первого полуфинала можно здесь. Второй полуфинал Евровидения-2018 состоится 10 мая.