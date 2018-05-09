"Евровидение-2018": кто прошел в финал конкурса, видео участников первой десятки

Украинский певец, который представлял Беларусь, не смог преодолеть первый полуфинал.
В столице Португалии Лиссабоне в результате первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2018" определились десять стран-участниц финала — Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия.
Представитель Беларуси — украинский певец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev) не продолжил борьбу.
Видео участников, которые прошли в финал "Евровидения-2018":
Австрия — Сезар Семпсон "Nobody But You"
Эстония — Элина Нечаева "La Forza"
Кипр — Элени Фурейра "Fuego"
Литва — Ева Засимаускайте "When We're Old"
Израиль — Нетта Барзилай "Toy"
Чехия — Миколас Йозеф "Lie to Me"
Болгария — Equinox "Bones"
Албания — Евгент Бушпепа "Mall"
Финляндия — Саара Аалто "Monsters"
Ирландия — Райан О'Шонесси "Together"
Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Посмотреть выступления всех участников первого полуфинала можно здесь. Второй полуфинал Евровидения-2018 состоится 10 мая.