"Это фиаско": россияне жестко раскритиковали выступление Юлии Самойловой на Евровидении-2018

10 мая во втором полуфинале Евровидения-2018 в столице Португалии, Лиссабоне, выступила представительница от России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break".

Однако выступление артистки, которое выложили организаторы конкурса на официальном YouTube-канале Евровидения-2018, вызвало волну негодования среди его пользователей. Большинство писали, что

"Очень плохо. На одном бэк вокале, да и он не особо вытягивает", "Оу, нет, нет, нет(((( в одном куплете она даже не пела( Просто улыбалаась", "Хочется плакать, это песня из ада", "Это вполне ожидаемое фиаско, господа...Впервые мне действительно стыдно за свою страну. Ну неужели среди 147 млн россиян не нашлось достойного представителя?!", "Такого позора Россия еще не показывала", - возмущались юзеры.

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