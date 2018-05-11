"Отличное выступление": россияне и белорусы расхвалили номер Melovin на Евровидении-2018

10 мая во втором полуфинале Евровидения-2018 в столице Португалии, Лиссабоне, выступил представитель от Украины Melovin с песней "Under The Ladder". По результатам голосования, артист прошел в финал конкурса.

Выступление Melovin выложили организаторы конкурса на официальном YouTube-канале Евровидения-2018, и под ним юзеры оставили сотни хвалебных комментариев, в которых восхищаются номером, и называют его лучшим за весь второй полуфинал.

К слову, в комментариях отметились пользователи из России, которые признались, что голосовали за Melovin .

"За Россию позорно, и лучше я буду болеть за Украину", "У Украины в последние лет 5-8 что-то бомбическое происходит в музыкальной сфере. Очень качественная музыка мирового уровня (Дорн, Монатик, Джамала и т.д.). И на Евровидении всегда и слух, и глаз радуют", "Отличное выступление! Привет из Беларуси", "Лучший номер во втором полуфинале", "12 баллов от России. Украина сделала мой день, это шикарно, песня огонь, выступление тоже, в прямом смысле", "12 баллов от России. Лучший номер-2018!!", - восхищались юзеры.

Теперь 12 мая артист будет соревноваться с дургими участниками за победу в Евровидении-2018.