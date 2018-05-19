"Лошадь с*ущая". Ксения Собчак поделилась жизнерадостным снимком

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть жизнерадостную фотографию, на ней она запечатлена в платье в цветах.

Снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 82 тысяч лайков.

"Пусть цветут все цветы!", — подписала фото Собчак.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Лошадь с*ущая", — написала slacker06. "Красивое фото!", — считает irishaklu. "Как всегда очень стильная!", — отметила elenapavlishena.

Ранее Ксения Собчак писала в соцсети, что отдыхала с семьей в Таиланде и поделилась снимком, на котором позирует со своим сыном Платоном и мужем — российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом.