В Киеве провокатор с плакатом "Геть рашистів з України" попытался сорвать концерт Бориса Гребенщикова

Лидер российской рок-группы "Аквариум", певец, поэт, композитор и гитарист Борис Гребенщиков, дал бесплатный уличный концерт в Киеве, который попытался сорвать молодой человек с плакатом.

Видео инцидента было опубликовано в YouTube. В ролике видно, как парень с плакатом "Геть рашистів з України" появляется на импровизированной сцене за спинами музыкантов. Гребенщиков пытается его уговорить уйти, но тот обвинял артиста в одобрении аннексии Крыма Россией. Молодого человека с силой вытолкали со сцены, отобрали плакат, и повалили на землю.

Гребенщиков исполнил такие песни, как "Стучаться в двери травы", "Марш священных коров", "Когда пройдет боль", "Гарсон номер два", "Стаканы", "Сувлехим Такац". Также в он посвятил песню "Собачий вальс" российским журналистам-пропагандистам.

Ранее стало известно, что "Аквариум" готов выступать в Крыму и в Луганске с Донецком.