"Тупышечка и *бланочка": фанаты жестко прошлись по Вере Брежневой из-за фото с подругой

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась фото с подругой, которое тут же раскритиковали подписчики.

На снимке, который исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует с дизайнером Анной Хмелевой на лестнице в стильных образах: Брежнева в красном платье на запах и черных ботинках, а Хмелева в черной майке, джинсовых шортах и куртке.

"Смугляночка и беляночка", - подписала снимок артистка.

Одним поклонникам не понравились ни сапоги, ни подпись певицы, и они на свой грубый манер обозвали артистку и ее подругу.

"Тупышечка и *бланочка", "Шмарочка и давалочка", "В сапогах…", - раскритиковали юзеры.

Однако большинству образ Брежневой понравился, и они расхвалили ее фигуру, и наряд.

"Длинноногие красотки!", "Миленькое платьице", "Ухх какие ноги!", "Какие вы стильные", - восхищались поклонники.

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