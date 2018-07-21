"Эти ноги!": Ани Лорак восхитила поклонников стройной фигурой

Известная украинская певица Ани Лорак похвасталась на снимке длинными ногами.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в total black наряде: черном платье, пальто, черных босоножках и с черной сумкой.

"Ты и только ты режиссер своей жизни…", - подписала снимок певица.

Меньше чем за минуту снимок набрал более 600 лайков. Поклонники восхитились образом артистки.

"Эти ноги!", "Как можно быть такой красоткой?", "Такая стильная", "Какая красивая, Каролина! Наш мотиватор", - расхваливали фанаты.

Однако, не всем понравился наряд и образ Лорак – кто-то считал, ей стоит сменить гардероб на более яркий, кто-то посоветовал не делать такой яркий макияж.

"Много макияжа на скулах, зачем?", "Очень много черного цвета в гардеробе", - критиковали подписчики.

Ранее фанаты разочаровались во внешности Ани Лорак.