УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Фото голого Александра Цекало с сигаретой попало в сеть

27 апреля 2020, 11:45

Молодая жена Александра Цекало, которая захватывается картинами в стиле ню, показала обнаженного мужа.

Александр Цекало
Голый Александр Цекало попал в сеть / kp.ru

Александр Цекало проводит время на карантине со своей молодой женой Дариной Эрвин. Совсем недавно она призналась, что она ужасно готовит, поэтому поручат это мужу, но намекнула, что все компенсирует.

На карантине у Эрвин чаще стали появляться фото ее откровенных работ, и даже пикантные фото.

Особо обратили внимание на последнее фото - на нем голый Александр Цекало стоит возле картины Эрвин и что-то на ней прикрывает.

Учитывая политику Instagram, Дарина не стала показывать на фото всех достоинств Цекало, но разглядеть, что он совсем неодет вполне можно.

"Какой ваш совет писателям? - Выпивка, секс и море сигарет", - написала к фото Эрвин, отметив, что это цитата Буковски.

Александр Цекало голый

Ранее Анна Седокова устроила "порно" по мнению поклонников, и показала себя на развратном фото.

Александр Цекало новости шоу бизнеса коронавирус в России
Сейчас вы просматриваете новость «Фото голого Александра Цекало с сигаретой попало в сеть». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:58
Лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни мая
11:53
Работа в Киеве: число вакансий снизилось на 34% – на кого есть спрос Видео
11:45
Фото голого Александра Цекало с сигаретой попало в сеть
11:45
Трагедия двух маленьких диктаторов: как планы Путина и Ким Чен Ына пошли прахом мнение
11:41
Идеальный завтрак: что нужно есть утром Видео
11:40
Ветер любви - сколько серий и график выхода на 1+1 Видео
11:39
Китай уже позади: коронавирус тащит Россию к новым высотам Видео
11:37
Данными клиентов ПриватБанк начали торговать в Сети
11:14
Мандалорец 2 сезон - список серий и их название
10:56
Коронавирус сдался: первая страна в мире официально "задушила" Ковид Видео
10:50
Что не так с карантином в Украине мнение
10:32
Киев накроют грозы: синоптик назвал даты Видео
10:30
Маникюр весна 2020 новинки – коралловый маникюр и паутинка на ногтях - фото Фото
10:09
Открывают салоны красоты и рынки: в Европе начали ослаблять карантин из-за Ковида Видео
09:50
Гороскоп на май 2020 года: какие дела нельзя начинать
09:24
Коронавирус умрет не скоро: в США назвали реалистичный срок появления вакцины Видео
09:19
Коронавирус не сдается: в Украине число больных перевалило за психологическую отметку Видео
08:45
"Царьки из КГГА начудили": главные подробности задержания Слончака Фото Видео
08:43
Почему Путин на самом деле сбежал в кусты мнение
08:31
Куда пропал Ким Чен Ын: появились подробности состояния лидера Северной Кореи Видео
07:56
Новое "лицо" коронавируса: в США дополнили список симптомов Ковида Видео
07:50
Гороскоп на 27 апреля: открытие дара и смертельная опасность Видео
07:20
Коронавирус в Украине и мире – сколько жертв и зараженных на 27 апреля Видео
06:52
Почему Саакашвили и почему именно сейчас мнение
06:33
Кто такой Роман Сасанчин - победитель Голос країни 10 сезон Фото Видео
06:30
Самые модные длинные платья на лето 2020 - фото Фото
06:03
Останутся без легких: астролог сделал страшный прогноз о коронавирусе в России
05:42
"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России Видео
05:15
Инфекционист ошарашил заявлением о пике коронавируса в Украине
04:51
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам сильно хочется секcа
03:47
Какой тест на коронавирус самый точный: врач дала ответ
03:04
Мечты об иммунитете к коронавирусу: ученые сделали важное открытие Видео
02:21
Порнозвезда побаловала поклонников упругим телом на откровенных фото Фото
02:10
Новое исследование: бокал вина равен часу в тренажерном зале
01:38
Коронавирус скажет "спасибо": почему нельзя пить чай на карантине Видео
01:05
Голос країни 2020 финал - Роман Сасанчин победил в 10 сезоне Видео
00:55
"Кидалово на крупную сумму": названы бедолаги мая
00:19
27 апреля – какой сегодня праздник: День Мартына и День короля Видео
26 апреля, воскресенье
23:51
Эксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 26 апреля Видео
23:30
Голос країни 2020 смотреть онлайн финал 26-04-2020 Видео
23:23
Коронавирус у животных: в Нидерландах эпидемия на фермах с норками Видео
22:58
В Киеве на Красную горку пытались прорваться на кладбище, вопреки карантину Видео
22:45
Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото Фото
22:04
"Мы здесь будем жить": Лукашенко хочет восстанавливать Чернобыльскую зону Видео
21:58
Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом
21:49
Голос країни 2020 - как голосовать в финале 26-04-2020 Видео
21:28
Кабмин пообещал доплаты за больных коронавирусом: кому и сколько
21:22
Кардинальные языковые изменения в школах: что ждет учеников в сентябре
20:45
В Минздраве заговорили о досрочном смягчении карантина - главное условие
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять