Фото голого Александра Цекало с сигаретой попало в сеть

Голый Александр Цекало попал в сеть / kp.ru

Александр Цекало проводит время на карантине со своей молодой женой Дариной Эрвин. Совсем недавно она призналась, что она ужасно готовит, поэтому поручат это мужу, но намекнула, что все компенсирует.

На карантине у Эрвин чаще стали появляться фото ее откровенных работ, и даже пикантные фото.

Особо обратили внимание на последнее фото - на нем голый Александр Цекало стоит возле картины Эрвин и что-то на ней прикрывает.

Учитывая политику Instagram, Дарина не стала показывать на фото всех достоинств Цекало, но разглядеть, что он совсем неодет вполне можно.

"Какой ваш совет писателям? - Выпивка, секс и море сигарет", - написала к фото Эрвин, отметив, что это цитата Буковски.

Ранее Анна Седокова устроила "порно" по мнению поклонников, и показала себя на развратном фото.