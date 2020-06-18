В России под колесами поезда погибла актриса фильма Белое солнце пустыни

Галина Дашевская умерла / Фото: globallookpress.com

В России на 80-м году ушла из жизни заслуженная артистка РФ, актриса Театра имени Моссовета Галина Дашевская, известная по роли в фильме белое солнце пустыни.

"Для нас это трагическое событие", - сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу театра.

Коллеги актрисы заявили, что театр на данный момент не располагает подробностями случившегося.

Однако в СМИ появилась информация о том, что актрису сбил поезд в Подмосковье.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Галину Дашевскую сбил поезд в районе станции Жаворонки Белорусского направления МЖД. От полученных травм она скончалась. Позже правоохранители подтвердили информацию о том, что у станции Жаворонки была сбита пожилая женщина.

Как известно, Дашевская родилась в 1941 году, закончила Театральную студию при Театре имени Моссовета в 1964 году и с тех пор там играла. Сыграла более 40 ролей в различных спектаклях. Также она снималась в кино, в том числе в таких фильмах, как Белое солнце пустыни, Июльский дождь, а также в сериале Глухарь.