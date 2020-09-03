Ефремов посвятил стих погибшему в пьяном ДТП Захарову

Михаил Ефремов / УНИАН

В России актер Михаил Ефремов в рамках судебного заседания по пьяному ДТП, виновником которого он является, зачитал стихотворение, посвященного погибшему по вине артиста россиянину Сергею Захарову.

Текст произведения обнародовал ресурс Baza.

Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Всё, что будет потом, только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем

Там, где никто не сдаёт и никто не злится.

На том свете нет таких понятий

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь к тебе моего обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Увидеть бы его, помолчать.

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

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Напомним, в начале июня в центре Москвы Михаил Ефремов попал в ДТП. Актер за рулем джипа выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль, водитель грузовика – Сергей Захаров – погиб. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.

Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Сначала Ефремов не признавал свою вину в совершении смертельной аварии. Позже заявил, что признает себя виновным в совершении смертельного ДТП.