Эльман Пашаев сам пришел к Ефремову и потребовал плату вперед

Михаил Ефремов / Скриншот

Российский актер Михаил Ефремов не обращался к Пашаеву, и его ему никто не советовал для защиты на суде по делу о смертельном ДТП с Сергеем Захаровым.

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актеру Михаилу Ефремову, пообещав ему за 11 млн рублей вперед добиться мягкого наказания за ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в окружении актера.

"Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за эту сумму адвокат пообещал решение суда, которое устроит Ефремова.

Ранее источник сообщил, что Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание - либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.

Сам Эльман Пашаев заявил, что работал бесплатно. Но журналисты уже ловили его на лжи во время суда, когда Пашаев объявил СМИ неправильный диагноз Михаила Ефремова.