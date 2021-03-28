Киркоров прокомментировал слухи о своем романе с Бузовой

Филипп Киркоров / УНИАН

Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о своем романе с певицей и ведущей реалити-шоу Дом-2 Ольгой Бузовой. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы Ты не поверишь! на телеканале НТВ.

Киркорову журналисты указали на тот факт, что он начал очень много времени проводить вместе в последнее время в компании Бузовой.

"Я все время кручусь вокруг Бузовой? Бузова меня захомутала? Это возможно? После всего, что я пережил в своей жизни. Меня захомутал омут популярности и мне он очень нравится. Я хороший человек, хотя некоторые меня считают с*чкой", - сказал певец.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

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