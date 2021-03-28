Киркоров прокомментировал слухи о своем романе с Бузовой

Певцу Филиппу Киркорову журналисты указали на тот факт, что он начал очень много времени проводить вместе в последнее время в компании Ольги Бузовой.
Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о своем романе с певицей и ведущей реалити-шоу Дом-2 Ольгой Бузовой. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы Ты не поверишь! на телеканале НТВ.
Киркорову журналисты указали на тот факт, что он начал очень много времени проводить вместе в последнее время в компании Бузовой.
"Я все время кручусь вокруг Бузовой? Бузова меня захомутала? Это возможно? После всего, что я пережил в своей жизни. Меня захомутал омут популярности и мне он очень нравится. Я хороший человек, хотя некоторые меня считают с*чкой", - сказал певец.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет из-за угрозы национальной безопасности Украины и Литвы.
- "Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявила глава МВД Агне Билотайте.
- В ответ Киркоров объявил о том, что нанял адвокатов, и пообещал отменить "такую несправедливость" в суде.
Автор: Дмитрий Видоменко