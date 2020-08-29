Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск: как прошел кастинг

Мастер Шеф 10 - кастинг / СТБ

Премьера Мастер Шеф 10 прошла 29 августа на СТБ. Организаторы показали первый кастинг - как судьи набирали участников. В юбилейном 10 сезоне Мастер Шеф для кастинга и шоу поменяли правила, и добавили кое-какие сюрпризы для зрителей.

Что было в первом выпуске Мастер Шеф 10 на СТБ - читай на Главреде.

В первом выпуске за право носить белый фартук поборются украинцы самых разных профессий - от учителя истории и шахтера до хоккеистки и девушки-капитана полиции. Также аматоров ждет нововведение — борьба в одной из новых категорий.

Мастер шеф 10 - новые правила кастинга

Условия создания конкурсного блюда для аматоров неизменны: каждый претендент имеет 45 минут на приготовление блюда и подготовку стильной презентации. Однако удивить судей Мастер Шеф 10 сезон вкусностями и получить белый фартук – это только полдела.

После приготовления своего блюда за 45 минут участник должен получить минимум 2 "да". Но в новом сезоне судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская введут новое правило для кулинаров-аматоров.

Чтобы пройти в двадцатку лучших, любитель должен доказать: он сильнее своих конкурентов в определенной категории. Всего их три:

мясо;

рыба;

десерт.

Для того, чтобы самому выбирать категорию, нужно получить "да" от судей. Но надо было хорошо подумать, поскольку от этого выбора зависела судьба в проекте…

"В этом сезоне у нас участники-бриллианты, каждый особенный, правда! Наверное как никто раньше, они очень хотят готовить и умеют это делать. У многих так горят глаза, что ты чувствуешь, как человек мечтает стать шефом", — отмечает Ольга Мартыновская, которая впервые судит аматоров.

Мастер Шеф 10 - участники

В программе Мастер Шеф 10 аматоры поразили судейскую тройку не только невероятным вкусом блюд, но и своими историями. Среди участников кастинга вы увидите хоккеистку с украинской сборной, которая напугала судей подробностями своей жестокой игры. А также на проект пришел первый темнокожий участник, мама в декрете, отец-одиночка, пауэрлифтер, шахтер, капитан полиции и даже инженер-технолог цементного производства

Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск 29-08-2020 - анонс:

Напомним, все выпуск Мастер Шеф 10 выходят на СТБ в 19-00 с 29 августа. Смотреть онлайн Мастер Шеф 10 также можно на Телепортале и на ютуб-канале проекта.